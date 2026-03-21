為20萬元債款相約談判 萬華阿公店爆發2打8械鬥釀1傷

警方派出大批警力前往現場逕行逮捕。（記者劉慶侯翻攝）

53歲林姓男子今（21）日凌晨為向36歲楊姓男子追討20萬元債款，雙方約在廣州街阿公店談判，先到場的林男與53歲歐陽友人原在包廂內唱歌，楊男則帶著7名友人到場。雙方一言不合大打出手，歐陽掏出剪刀揮舞，刺傷36歲張姓男子後頸及背部。萬華分局據報到場以優勢警力壓制，訊後均依法究辦。

警方表示，今天凌晨0時許，萬華分局勤務中心獲報，指出廣州街的飲酒店發生械鬥情事，警方獲報立即派出大批線上巡邏警力前往，先將涉案眾人壓制逮捕，再把受傷的張姓男子送醫急救，所幸意識清楚並無生命危險。

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警方調查，楊男與林男之間有20萬元債務糾紛，雙方約在飲酒店內談判。期間，只帶著歐陽友人喝酒的楊男，對欠債的林男居然夥同7人大陣仗到場相當不滿，兩人談不上幾句話，隨即爆發激烈肢體衝突。

原本要離開的男子歐陽被捲入戰局，便拿出剪刀揮舞反擊，刺傷張男後頸及背部，警方則在現場查扣剪刀1把，全案將依聚眾鬥毆、傷害等罪嫌移送法辦。

警方現場查獲涉案剪刀。（記者劉慶侯翻攝）

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