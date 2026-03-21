中東戰火衝擊能源供應 蔣萬安：中央、北市皆需做好因應措施

台北市長蔣萬安今（21）日出席活動前受訪強調，中東局勢確實影響到物價，呼籲中央政府做好因應措施。（記者塗建榮攝）

中東衝突戰事升溫，在伊朗幾乎關閉荷姆茲海峽、導致全球能源與航運安全風險升高，有外媒預估台灣儲油量能支撐100天。台北市長蔣萬安今（21）日出席活動前受訪強調，中東局勢確實影響到物價，呼籲中央政府做好因應措施，北市府也會密切關注。他也提及，1970年代台灣也面臨能源危機，當時政府展現魄力推動十大建設，值得中央借鑒。

根據美國雜誌「富比世」（Forbes）網站報導，中東戰火衝擊荷莫茲海峽石油運輸，戰爭爆發前每天約有40艘油輪運送2000萬桶原油與精煉石油產品通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），本週伊朗僅允許少數油輪通行，在石油配給以及短缺情況下，緬甸、越南與菲律賓儲油量估計僅能支撐1個月；新加坡僅40天；台灣則約100天。

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蔣萬安出席台北市「青年畢業啟航」就業博覽會前受訪表示，中東局勢確實影響到物價，以及能源的供應，再次呼籲中央政府做好因應措施，並完整向民眾說明清楚整體的規劃。

蔣萬安也表示，1970年代台灣也面臨能源危機，當時政府展現魄力推動十大建設，包含興建核能發電廠，強化能源自主，另一方面包含金融、物價、刺激消費等相應措施，都很值得中央政府借鑒。北市府會密切關注物價波動，穩定民生物資供應，即時做好因應。

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