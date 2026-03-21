為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 臺北市

    中東戰火衝擊能源供應 蔣萬安：中央、北市皆需做好因應措施

    2026/03/21 12:14 記者孫唯容／台北報導
    台北市長蔣萬安今（21）日出席活動前受訪強調，中東局勢確實影響到物價，呼籲中央政府做好因應措施。（記者塗建榮攝）

    台北市長蔣萬安今（21）日出席活動前受訪強調，中東局勢確實影響到物價，呼籲中央政府做好因應措施。（記者塗建榮攝）

    中東衝突戰事升溫，在伊朗幾乎關閉荷姆茲海峽、導致全球能源與航運安全風險升高，有外媒預估台灣儲油量能支撐100天。台北市長蔣萬安今（21）日出席活動前受訪強調，中東局勢確實影響到物價，呼籲中央政府做好因應措施，北市府也會密切關注。他也提及，1970年代台灣也面臨能源危機，當時政府展現魄力推動十大建設，值得中央借鑒。

    根據美國雜誌「富比世」（Forbes）網站報導，中東戰火衝擊荷莫茲海峽石油運輸，戰爭爆發前每天約有40艘油輪運送2000萬桶原油與精煉石油產品通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），本週伊朗僅允許少數油輪通行，在石油配給以及短缺情況下，緬甸、越南與菲律賓儲油量估計僅能支撐1個月；新加坡僅40天；台灣則約100天。

    蔣萬安出席台北市「青年畢業啟航」就業博覽會前受訪表示，中東局勢確實影響到物價，以及能源的供應，再次呼籲中央政府做好因應措施，並完整向民眾說明清楚整體的規劃。

    蔣萬安也表示，1970年代台灣也面臨能源危機，當時政府展現魄力推動十大建設，包含興建核能發電廠，強化能源自主，另一方面包含金融、物價、刺激消費等相應措施，都很值得中央政府借鑒。北市府會密切關注物價波動，穩定民生物資供應，即時做好因應。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    臺北市今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播