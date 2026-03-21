芬蘭國會訪團今赴高雄看「大港開唱」 友台小組主席讚台芬合作成果

外交部長林佳龍與芬蘭國會友台小組主席勒馬茨（左）合影。（外交部提供）

芬蘭國會友台小組主席勒馬茨（Mats Löfström）率團訪台，19日接受外交部長林佳龍晚宴歡迎。勒馬茨表示，台芬面對威權擴張挑戰，兩國政府及人民均持續強化防衛能力及民主韌性。訪團今日也赴高雄觀賞「大港開唱」，觀賞芬蘭歌手咖力亞（Käärijä）的演出。

勒馬茨指出，他在台期間考察兩國在全社會防衛、經貿安全與便捷化、民主供應鏈韌性、雙邊教育與文化等領域的合作機會，成果相當豐碩。

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勒馬茨表示，台芬儘管面對威權擴張挑戰，兩國政府及人民均能持續強化防衛能力及民主韌性，積極守護和平現狀，期盼雙方持續借鑒彼此優勢，深化在韌性及安全等各領域合作。

林佳龍致詞表示，台芬關係持續蓬勃發展，去年雙邊貿易額大幅成長達到16億美元，是前年的3倍。去年2月台芬完成簽署航空服務協議，期盼兩國早日啟動直航，進一步強化台灣與北歐地區的交流。此外，去年11月外交部與中華文化總會於赫爾辛基舉辦「F:F:F—Formosa : Finland : Fest」台芬重金屬音樂節，成功以共同的音樂語言，深化兩國共享文化及情誼。

林佳龍也指出，台芬在全社會韌性、民防和科技領域，均擁有巨大合作潛力，也是共同建構韌性民主供應鏈和保護關鍵基礎設施的理想夥伴。

外交部說明，芬蘭國會友台小組跨黨派議員訪問團成員涵蓋芬蘭朝野5個政黨，訪台期間除晉見副總統蕭美琴並接受外交部長林佳龍款宴，另拜會立法院長韓國瑜、國安會秘書長吳釗燮、內政部長劉世芳、財政部次長陳勇勝、高雄市長陳其邁，及參訪國家人權博物館與國立故宮博物院等。訪團也前往高雄參加「大港開唱」音樂季，觀賞芬蘭歌手咖力亞的演出。

外交部長林佳龍與芬蘭國會友台小組跨黨派議員訪問團合影。（外交部提供）

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