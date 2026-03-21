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    首頁 > 臺北市

    氣象署發布中度磁暴警示！影響約15小時 衛星導航、無線電恐短暫中斷

    2026/03/21 10:59 記者黃宜靜／台北報導
    中央氣象署今天上午10點發布中度磁暴警示訊息，指出上午8點起，地磁擾動增強，預估持續影響約15小時。（圖擷取自太空天氣作業辦公室官網）

    中央氣象署今天上午10點發布中度磁暴警示訊息，指出上午8點起，地磁擾動增強，預估持續影響約15小時。（圖擷取自太空天氣作業辦公室官網）

    中央氣象署太空天氣作業辦公室今天上午10點發布中度磁暴警示訊息，指出今天上午8點起，地磁擾動增強，預估持續影響約15小時，最大規模估達中度磁暴等級，衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將出現短暫中斷。

    中央氣象署太空天氣作業辦公室表示，受到太陽表面活躍區（AR4392）於3月18日發生M2.3級太陽閃焰，並伴隨著顯著的日冕物質拋射事件（CME），於今天通過近地太空環境，造成行星際空間中的太陽風風速及密度明顯增加。

    依據NOAA WSA-Enlil模式資料分析，自台灣時間今天8點開始，預估地磁擾動將有明顯增強並持續影響約15小時，最大規模可能短暫達到中度磁暴等級（Kp=7, G3）。

    太空天氣作業辦公室預估造成影響，包括：衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將出現短暫中斷，極光活動最低可發生在磁緯50度的地區。此外，在電力系統上，部分的保護裝置可能會出現假警報而需要進行電壓修正。

    至於太空飛行器操控方面，人造衛星上的部份裝置可能會有電荷累積的現象，低軌道人造衛星的飛行阻力將增加，姿態需要進行修正。

    中央氣象署今天上午10點發布中度磁暴警示訊息，指出上午8點起，地磁擾動增強，預估持續影響約15小時。（圖擷取自太空天氣作業辦公室官網）

    中央氣象署今天上午10點發布中度磁暴警示訊息，指出上午8點起，地磁擾動增強，預估持續影響約15小時。（圖擷取自太空天氣作業辦公室官網）

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