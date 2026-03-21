北市議員李傅中武夫婦涉詐助理費800萬交保 80分鐘籌齊

李傅中武（中）、林金俐（左）完成辦保獲釋，離開台北地檢署。（記者張文川攝）

國民黨籍台北市山地原住民市議員李傅中武，涉嫌利用人頭詐領助理費，15年間涉詐逾千萬元，台北地檢署昨指揮台北市調查處兵分5路發動搜索約談，昨深夜至今日凌晨4時之間陸續移送李傅中武夫婦與5名姻親等7人至北檢，檢察官今晨複訊後諭令李傅中武500萬元交保，其妻林金俐300萬元交保，皆限制出境、出海。

北檢上午8時20多分命李傅中武夫婦交保後，李傅的兒子有備而來，9時40分許即拖著裝有800萬元現鈔的行李箱到達北檢辦保。

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傅李中武、林金俐於10時27分完成交保、境管手續獲釋，面對媒體追問「議員有詐領嗎？」、「有沒有委屈要澄清？」等問題，皆未回覆，夫婦緊牽著手、神情疲憊，一語不發上車離開北檢。

全案共7人涉案，除了李傅中武、林金俐，還有李傅的5名姻親，包括岳母、小舅子林金生與周彩紅夫婦、大姨子林金鶯及兒子陳昆宏。

檢方諭令林金鶯50萬元交保，林金生、周彩紅各60萬元交保，3人亦限制出境、出海；陳昆宏10萬元交保；陳姓岳母獲無保請回。5人清晨皆已陸續獲釋。

檢調調查，李傅中武疑自2011年至今年間，涉利用姻親充當人頭助理，卻未實際從事助理工作，並以輪流分段的方式申請公費助理補助款，逐年替換「陣容」，藉以規避市議會的審查機制；林金俐雖有實際擔任助理，但也涉為丈夫操辦詐領金流去向。

檢察官漏夜複訊後，認為李傅涉嫌貪污治罪條例之利用職務上機會詐領財物罪、刑法之行使偽造公文書罪，嫌疑重大，詐領金額高達上千萬元規模，有勾串、逃亡之虞，向台北地院聲請羈押禁見。

李傅中武（左）、林金俐（右）完成辦保獲釋，離開台北地檢署。（記者張文川攝）

李傅中武（中）完成辦保獲釋，由兒子（右）護送離開台北地檢署。（記者張文川攝）（記者張文川攝）

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