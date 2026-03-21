迎向大AI時代 黃昆輝：以國家戰略高度推動「AI賦能教育」

黃昆輝教授教育基金會今（21）日舉辦「大AI時代的中小學教育革新」建言發表會，基金會董事長黃昆輝（左）強調，基金會盼促進跨界共識與合作，讓AI在教育上的應用得以落實於教學現場。（記者叢昌瑾攝）

生成式AI快速發展，全面衝擊中小學教學現場。黃昆輝教授教育基金會今（21）日舉辦「大AI時代的中小學教育革新」建言發表會，基金會董事長黃昆輝表示，迎向大AI時代，若未及時調整教育體系，學生恐難以理解AI運作邏輯與社會影響，未來將在全球競爭中處於不利位置，台灣教育正站在關鍵轉型路口，呼籲政府以國家戰略高度，跨部會推動「AI賦能教育」，全面翻轉課程、教學到評量。

基金會去年舉辦「大AI時代的中小學教育革新：課程、教學與評量」政策研討會。黃昆輝表示，基金會盼促進跨界共識與合作，讓AI在教育應用得以落實於教學現場，實現因材施教，發揮學生潛能，為台灣教育帶來公平、正義和永續。

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教育部資訊及科技教育司副司長邱仁杰回應表示，AI將成為改變教學本質的重要催化劑，教育部持續深化數位內容與學習平台，並推動新一代AI學習系統，教育部也將建立AI素養架構、強化教師專業發展及教育大數據應用。

負責報告的國立台中教育大學校長郭伯臣提出6大政策建言，包括成立國家級AI教育推動中心、建構整體發展藍圖、強化跨部會協作、發展教育專屬AI工具，以及逐步落實「生生有平板」的基礎建設，建立師生AI素養架構，並從師資培育端全面導入AI，包含職前課程、教學能力檢測與教師甄試，且推動AI融入課程、教學與評量的創新實驗，逐步落實於教學現場，打造「AI賦能教育」國家品牌。

國立台北教育大學副校長劉遠楨指出，AI已從輔助工具轉變為影響決策與社會運作的核心技術，教育目標也應隨之轉變，不僅培養學生使用科技的能力，更要具備理解、判讀與反思科技的素養，認為宜建立分階段AI課程、強化教師支持系統、推動多元評量及建立AI倫理與資料治理機制。

台南市教育局長鄭新輝分享實務經驗，他指出AI與數位學習已逐步融入課堂差異化教學，建議中央建置全國性AI學習平台、訂定AI素養指標，同時由地方推動「生生有平板、校校智慧學」，強化教師專業支持系統。

黃昆輝教授教育基金會今（21）日舉辦「大AI時代的中小學教育革新」建言發表會，教育部資科司副司長邱仁杰（左起）、台北教育大學副校長劉遠楨、基金會董事長黃昆輝、台中教育大學校長郭伯臣及台南市教育局長鄭新輝共同提出建言。（記者叢昌瑾攝）

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