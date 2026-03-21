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    首頁 > 臺北市

    偏遠地區教育資源中心開課 偏鄉孩子也能學無人機、3D列印

    2026/03/21 09:09 記者林曉雲／台北報導
    高雄市偏遠地區教育資源中心舉辦「飛天小玩家：無人機魔法課」，介紹無人機類型與特性。（教育部提供）

    高雄市偏遠地區教育資源中心舉辦「飛天小玩家：無人機魔法課」，介紹無人機類型與特性。（教育部提供）

    教育資源不再受限地理位置，偏鄉孩子也能學做無人機、3D列印。教育部推動設立「偏遠地區教育資源中心」，114學年度在全國18個縣市開設據點，補助經費6742萬元，透過跨校整合與資源共享，讓偏鄉學校也能開設多元特色課程，逐步縮小城鄉教育落差。

    教育部國教署組長蔡宜靜表示，偏鄉教育資源中心主要提供課程研發、教學支援及行政協助，並透過區域整合，促進學校之間的合作與資源流動，不同於過去單一學校各自發展，資源中心以「跨校共享」為核心，讓偏遠地區學生也能接觸科技、藝術與在地文化等多元學習內容，拓展學習視野。

    以高雄市為例，偏遠地區教育資源中心辦理「飛天小玩家：無人機魔法課」，結合正修科技大學師資，帶領大樹、燕巢及鳥松區4所國中小學生，從無人機組裝到實際操作試飛，培養學生對科技應用與程式概念的興趣。教師指出，學生透過實作不僅提升問題解決能力，也能將學習成果帶回校園分享，強化跨校交流成效。

    嘉義縣東石教育資源中心舉辦「閃耀東石夢想家冬令營」，整合科技、烘焙與藝術課程。在科技課程中，學生運用簡易程式與3D列印實現創意；烘焙課程邀請在地業者指導，運用地方食材製作料理；藝術課程則從家鄉景觀出發，進行流體畫創作，讓學生在學習中建立對土地的認同與連結。

    蔡宜靜指出，透過資源中心的運作，偏鄉教育不再只是補足基本教學，而是朝向多元發展與特色課程邁進，教育部將持續推動策略聯盟與資源整合，強化校際合作機制，讓教育資源在不同地區之間流動，確保每位學生無論身處何地，都能享有公平且優質的學習機會。

    「閃耀東石夢想家冬令營」科技教育課程，帶領學生學習撰寫簡易程式語言。（教育部提供）

    「閃耀東石夢想家冬令營」科技教育課程，帶領學生學習撰寫簡易程式語言。（教育部提供）

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