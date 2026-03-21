妻子家族當人頭！李傅中武涉詐千萬助理費 500萬交保限制出境

北檢今清晨裁定李傅中武以500萬元交保。（記者方賓照攝）

國民黨籍台北市議員李傅中武涉嫌長年以妻子娘家充作人頭助理，15年詐領逾千萬元。台北地檢署漏夜複訊後，今清晨均依貪污治罪條例「利用職務詐取財物」裁定李傅中武以500萬元交保，並限制出境、出海；其妻林金俐300萬元交保，其餘親屬亦以10萬至60萬元不等金額交保，家族成員幾乎全數列案。

檢調調查，李傅中武自2011年起，疑以妻子娘家人掛名助理，透過分段申報薪資方式規避審核，形同「人頭領薪」長期運作，涉案時間長達15年，金流規模逾千萬元。

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此次遭列被告者共7人，多為林金俐娘家親屬。除李傅中武外，林金俐以300萬元交保；妻舅林金生及周姓親屬各以60萬元交保；妻姊林金鶯50萬元交保；外甥陳昆宏10萬元交保；另有林陳姓親屬訊後請回，並均限制出境、出海。

檢調昨上午兵分5路搜索李傅中武議會辦公室等處，查扣大批文件資料，晚間起陸續移送被告至北檢複訊，全案朝貪污治罪條例「利用職務詐取財物」及刑法偽造文書罪方向偵辦，後續將持續追查資金流向與實際受益人。

台北市議會副議長葉林傳被控於2016至2017年間，趁北市府商業處擬放寬「普通級」電子遊戲場資格之際，以退回、擱置草案等方式施壓，將具爭議的第10條納入自治條例，使特定業者取得限制級資格，涉圖利314萬元。檢方依貪污治罪條例圖利罪及刑法意圖營利供給賭博場所罪起訴，並建請從重量刑，全案一審昨下午開庭審理。

至於當時曾遭傳喚約談的李傅中武，經檢調釐清，與本案並無直接關聯，已予以排除，其昨遭搜索另涉助理費案，與本案無涉。

林金俐以300萬元交保。（記者方賓照攝）

外甥陳昆宏10萬元交保。（記者方賓照攝）

妻姊林金鶯50萬元交保。（記者方賓照攝）

李傅中武妻舅林金生60萬元交保。（記者方賓照攝）

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