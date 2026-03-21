藍營4連霸議員李傅中武涉貪千萬 移送北檢被問「對得起選民嗎」全程不語

媒體連聲追問：「為什麼要貪助理費？」、「對得起你選民嗎？」李傅中武全程保持緘默。（記者方賓照攝）

國民黨籍四連霸台北市議員李傅中武，涉嫌長期以妻子娘家親屬充當人頭助理，15年間詐領助理費逾千萬元，全案共涉7人。昨（20日）晚至今日凌晨，其餘6名被告已陸續送往台北地檢署偵訊，其中外甥陳昆宏、妻姊林金鶯及周姓女子稍早分別以10萬元、50萬元及60萬元交保，並限制出境出海；李傅中武則作為最後一人，於今（21日）清晨近4時移送北檢。

影片中可見，李傅中武身穿黑色連帽外套、戴著黑色口罩。面對媒體連聲追問：「為什麼要貪助理費？」、「對得起你選民嗎？」李傅中武全程保持緘默，未做出任何回應，僅快速步入法警室。

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全案由北檢檢察官高文政指揮偵辦，檢調人員先在李傅中武議會辦公室搜索、歷時近4小時，查扣一紙箱證物及多個文件信封帶回釐清。而此次涉案共7名被告，均為李傅中武妻子林金俐的娘家人，除李傅中武夫妻外，尚包括岳母、妻舅林金生、妻姊林金鶯及外甥陳昆宏等人，其中妻子林金俐則為實際任職的合法助理。

昨（20日）深夜近11時許，檢方另傳喚3名證人到案說明，其中一人為李傅中武之子。直至今凌晨3時許，陳昆宏、林金鶯及周女經複訊後，均依「貪污治罪條例」分別諭令以10萬元、50萬、60萬元交保，並限制出境出海，其餘人員仍由檢方持續漏夜偵訊中。

檢調初步掌握，李傅中武自2011年至今，長達15年間以妻子娘家人充作人頭助理，並以分段方式申報薪資，藉此規避審核機制，全案朝貪污治罪條例「利用職務詐取財物」及刑法「偽造文書罪」方向偵辦，詳情仍待進一步調查釐清。

李傅中武妻子林金俐。（記者方賓照攝）

李傅中武妻舅林金生。（記者方賓照攝）

北檢以證人身分傳喚李傅中武兒子。（記者方賓照攝）

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