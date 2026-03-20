天氣不穩再忍一天！今晚到明晨東北有大雨 週日回穩回溫

氣象署公布未來兩週「月長期天氣展望」。（氣象署提供）

今晚到明晨東北部注意大雨！中央氣象署預報，受到東北季風和東北部海面有鋒面影響，今天晚間到明天清晨東北部及東部山區有局部大雨，大台北地區也有零星短暫陣雨，要到週日天氣才回穩、變暖。

氣象署預報員林定宜說，明天持續有東北季風和鋒面影響，除了清晨東北部有大雨外，白天起基隆北海岸、東半部地區及恆春半島也有局部短暫陣雨，北部山區有零星短暫陣雨，午後中南部山區有局部短暫陣雨，且中南部日夜溫差大，各地低溫約17度到20度。

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「週日起東北季風減弱，要到下週三（25日）才有另一波鋒面影響」，林定宜表示，當天天氣略略有影響、但影響有限，僅基隆北海岸及東北部地區有局部短暫陣雨，北部、東部、東南部地區有零星短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨，之後就恢復穩定的天氣。

林定宜表示，除了明天東北部因東北季風和鋒面影響外，天氣稍涼，週日（22日）以後就恢復溫暖天氣，並持續到下週五，白天溫度北部可達27度到28度，中南部甚至可達30度以上，但要提醒，中南部日夜溫差很大，要注意溫差。

因天氣變暖，林定宜指出，週日（22日）晚起到下週三（25日）馬祖、金門有局部霧或低雲影響能見度，週日晚到下週二北部地區清晨有局部霧或低雲影響能見度，這幾天中南部地區清晨也有局部霧或低雲影響能見度，請注意。

氣象署今天也公布未來兩週的「月長期天氣展望」，模式預測，未來第1週（3月21日~3月27日）各地以多雲到晴、日夜溫差大的天氣為主，僅北部、東半部及部分山區有局部短暫陣雨。

第2週（3月28日~4月3日）華南水氣增加，雲系東移影響台灣期間，西半部降雨機率提高，但春天天氣變化較快，模式掌握能力較低，請隨時留意氣象署最新的預報資訊。

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

未來天氣注意事項。（氣象署提供）

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