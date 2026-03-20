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    首頁 > 臺北市

    李傅中武好忙！涉A助理費遭搜索 葉林傳涉貪檢方也傳他作證

    2026/03/20 17:38 記者翁靖祐／台北報導
    台北地方法院20日開庭審理台北市議會副議長葉林傳被控修法圖利賭博電玩業者，葉於庭訊前步入法院，未對案情多做回應。（記者羅沛德攝）

    台北地方法院20日開庭審理台北市議會副議長葉林傳被控修法圖利賭博電玩業者，葉於庭訊前步入法院，未對案情多做回應。（記者羅沛德攝）

    國民黨籍台北市議會副議長葉林傳去（2025）年因為涉及經營台北市中山區林森北路的「欣欣電子遊樂場」，甚至為此量身打造「落日條款」協助業者取得限制級營業級別證，被台北地檢署依貪污等罪起訴。台北地方法院今（20）日開庭審理本案，檢辯雙方共計聲請傳喚21名證人，其中1名便是今日遭到搜索的台北市議員李傅中武。

    法官今日開庭先整理本案不爭執事項及爭點，不爭執事項原先有9條，但在與辯方進行核對以後，整整刪除了3項，至於爭點部分則共有11項，相形之下可見葉林傳所採立場明顯更傾向為無罪答辯。

    至於在聲請調查證據部分，檢辯雙方合計共聲請了21位證人，湊巧的是，其中1位便是今日遭到搜索的台北市議員李傅中武，由於當時葉林傳疑似利用其推動「落日條款」立法，因此李傅中武在本案偵查階段就曾被傳喚。由於聲請的證人數較多，今日法官也要求雙方先註記預計的詰問時間以及順序，以便節省後續的審理時間。

    此外，本案在偵查階段時，檢方就諭令葉林傳以500萬交保，限制出境、出海以及科技監控，配戴電子手環。不過，葉林傳過去就曾以身為現任副議長，經常代表議會接待外賓參訪時恐面臨電力不足、收訊不良等原因，聲請改以手機取代手環，但於今年1月13日遭到北院駁回。

    今日開庭，葉林傳的境管及科控日期將屆，法官詢問檢辯雙方對於科控有何意見？葉林傳的辯護律師雖對於延長期限並無意見，但再次向法官請求希望可以改用手機取代電子手環。

    庭畢後，葉林傳走出北院大門時，媒體詢問是否知道李傅中武被搜索的事情，他回應「剛剛快訊有看到」，說完便上車離去台北地院。

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