海基會董事長蘇嘉全：國際情勢變化 維持台海和平格外重要

海基會董事長蘇嘉全說，中東地區的軍事衝突，已對全球能源供應與經濟發展帶來不小衝擊。在這樣充滿不確定性的時刻，如何維持台海地區的和平與穩定，更顯得格外重要。（記者方賓照攝）

海基會今（20）日下午召開第12屆董監事第10次聯席會議，海基會董事長蘇嘉全致詞說，進入2026年以來，國際情勢出現許多新的變化，特別是中東地區的軍事衝突，已對全球能源供應與經濟發展帶來不小衝擊。在這樣充滿不確定性的時刻，如何維持台海地區的和平與穩定，更顯得格外重要。

蘇嘉全說，他自1月23日就職以來，轉眼已2個月。這2個月來，他密集了解各項業務推動情形，在海基會全體同仁的共同努力下，各項會務運作平穩順利，同時也陸續拜會國內多個重要工商團體，並與多位國內外工商產業界領袖深入交換意見。各界普遍期待兩岸能維持健康、有序的交流互動，為台商營造更加穩定、友善的經營環境。

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蘇嘉全說，上個月海基會在台中舉辦「2026大陸台商春節活動」，這是首次走出台北舉辦春節團拜活動。在與台商朋友交流的過程中，他特別向大家強調，海基會的大門永遠為大家敞開。無論是對兩岸交流提出的具體建言，或是台商在經營上面臨的實際需求，我們都會如實向政府團隊反映，也會持續扮演好橋梁角色，連結中國台商與全球台商，協助大家「布局全球、投資台灣」。

蘇嘉全指出，進入2026年以來，國際情勢出現許多新的變化，特別是中東地區的軍事衝突，已對全球能源供應與經濟發展帶來不小衝擊。在這樣充滿不確定性的時刻，如何維持台海地區的和平與穩定，更顯得格外重要。

蘇嘉全說，展望新的一年，期待與大家攜手合作，共同守護兩岸和平、服務兩岸人民。海基會作為兩岸之間重要的橋梁角色，無論外在情勢如何變化，都會堅守崗位、穩健前行，期盼在大家共同努力之下，為兩岸關係開創更多正向發展的契機。

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