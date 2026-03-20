北市警加薪 外勤、刑事加成各增約2910元、1940元

台北市政府警察局局長林炎田。（資料照）

為肯定第一線警察長期投入治安維護與交通疏導等高強度勤務的辛勞，行政院今年2月12日核定修正「警察人員警勤加給表」，同步調升勤務繁重加成及刑事加成；台北市政府近日核定，外勤警察與刑事警察加成，分別增加約2910元、1940元，並將溯自本月1日生效。

台北市警局表示，在勤務繁重加成部分，北市員警支給上限由原1倍調升為1.3倍，外勤警察同仁每月增加金額約2910元，此次調升，能更加適切反映北市警察同仁長期承擔高風險、高強度勤務之付出，並協助留任及延攬優秀人才，持續強化台北市治安、交通及警政服務品質。

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另外刑事人員的刑事加成部分，亦由原6成提高至8成，每月再增加金額約1940元，以鼓勵同仁持續投入刑事偵查工作，提升打擊犯罪效能。

北市警局局長林炎田表示，北市為全國政經中心及交通樞紐，中央政府機關及重要外交使領館多集中於北市，警察同仁除需執行日常治安與交通維護外，亦須因應各類大型活動及突發事件，長期承受高度勤務壓力與風險，因此自2020年12月起即積極研議提升勤務繁重加成方案，並在北市政府及市議會大力支持下，每年持續向中央爭取，這次中央修正相關規定，正是對北市警察同仁長期努力與貢獻的肯定，未來也將持續精進勤務制度，提供市民更優質、更安全的生活環境。

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