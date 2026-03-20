台美高教交流續升溫 合作規模再創高

教育部今日舉辦「2026台美國際事務主管圓桌交流會」，來自美國與台灣的大學近70名代表齊聚交流。（教育部提供）

台美高教交流持續升溫，雙邊合作規模再創新高。教育部今（20）日舉辦「2026台美國際事務主管圓桌交流會」，來自美國16所大學與台灣43所大學近70名代表齊聚，針對學術合作、人才培育與國際交流進行深度對話。教育部政次劉國偉表示，在全球高教競逐與人才流動加速的趨勢下，台美教育合作已成為台灣高教國際化的重要戰略軸線。

劉國偉指出，台美高教合作關係緊密，114學年度雙方大學已簽署2101件校際學術交流協議，目前約有23263名台灣學生赴美留學，另有4282名美國學生在台就讀。自2020年「台美教育倡議」推動以來，雙方在語言教育及人才培育上的合作持續深化，並於今年1月完成第5次高層對話，確立未來3年合作策略。

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交流會由高等教育國際合作基金會與學術交流基金會（Fulbright Taiwan）共同辦理，與會者多為各校國際事務主管，透過圓桌形式分享雙邊學術合作經驗，並探討未來合作方向。教育部說明，此次也是自2018年啟動以來第6度舉辦，顯示台美高教交流機制已逐步制度化與常態化。

此次來台的傅爾布萊特國際教育主管團（IEA）為美國國務院推動的重要交流計畫之一，成員自3月9日起展開為期2週的訪台行程，走訪多所大專校院，深入了解台灣高教體系與教育環境。教育部藉由圓桌交流會，促進雙方國際事務主管面對面溝通，深化彼此理解，並為未來合作奠定基礎。

在人才培育方面，教育部去年選送94名台灣華語教師及50名華語教學助理赴美任教，同時引進美方英語教學助理來台協助教學，雙方合作領域也擴及半導體、人工智慧及永續發展等關鍵產業，強化人才鏈結與產業需求接軌。

教育部指出，透過交流會，除分享台灣高教制度與政策外，也邀請美方代表說明美國高教發展趨勢，並由台灣學者介紹華語教學優勢，強化台灣作為華語學習基地的國際能見度，將持續在「台美教育倡議」架構下，整合各界資源，深化雙邊教育合作，提升台灣高等教育國際競爭力。

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