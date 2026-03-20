陽明交大傑出校友 知名音樂人黃國倫、毒物專家楊振昌等6人獲選

知名音樂創作者黃國倫獲選陽明交大傑出校友。（陽明交大提供）

陽明交大公布今年傑出校友名單，共有橫跨企業經營、公共治理、音樂創作與公共衛生等領域6位校友獲選包含聯強國際集團執行長王其勳、萬達寵物創辦人李俊廣、交通部次長林國顯、海洋大學通訊與導航工程系教授張淑淨、知名音樂人黃國倫，以及國內知名毒物專家楊振昌。

王其勳是聯強國際在澳洲市場站穩龍頭地位的重要推手，深耕澳洲超過25年，帶領團隊積極深耕通路與建構新的業務模式，大幅拓展聯強在澳紐的市場佔有率，現名列全澳洲前120大企業。2023年升任集團執行長後，持續穩固集團在亞太資通訊暨半導體通路的地位。

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李俊廣以資訊工程背景跨足寵物產業，成功打造全台規模最大的連鎖寵物通路。而90年代的他曾是知名音樂人，發行個人專輯並擔任福茂唱片音樂總監，製作周蕙、蘇永康等歌手作品；2000年代更參與無名小站、KKBOX經營，擔任痞客邦總經理。職涯橫跨音樂、科技到寵物產業，堪稱最具斜槓精神的校友代表之一。

林國顯投身公職逾30年，歷任交通部路政司司長、主任秘書、民航局局長、桃園機場董事長、驗船中心董事長等要職，公職生涯橫跨海、陸、空3大交通體系，對台灣運輸發展貢獻深遠。甫啟用的桃園機場第三航廈北廊廳，即為其擔任桃機董事長任內的重要工程之一，不僅學以致用，更展現公務員的專業與使命感。

張淑淨是台灣海域數位化與航行安全體系的重要推手。她主持內政部「台灣電子航行圖」計畫，建置涵蓋台灣港口、近岸、沿岸與周邊海域的電子航行圖，為進出台灣港口船舶提供完整安全保障。她也參與衛星搜救、導航定位、海氣象等海事資訊系統的建置，協助離岸風電航道規劃，讓台灣成為海洋治理的重要標竿。

黃國倫作品跨世代膾炙人口，代表作包括王菲的《我願意》、辛曉琪的《味道》、蘇永康的《男人不該讓女人流淚》、黎明的《半生緣》、張學友的《雪狼湖》等。畢業於管理科學系，卻以深厚的創作底蘊在演藝界闖出一片天，展現跨域人才的多元可能，是陽明交大在藝文領域具代表性的校友之一。

重大食安事件往往可見楊振昌在媒體螢光幕前說明的身影。除了台北榮總職業醫學及臨床毒物部的工作外，他多次協助政府處理重大中毒與食安危機，包括三聚氰胺、塑化劑污染、瘦肉精爭議、及寶林茶室與台東小米粽等事件，也致力於推動食品安全的科普化與法制化，去年獲衛生福利部衛生福利專業獎章，2023年獲頒行政院全國反毒有功人士。

北榮職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌獲選為陽明交大傑出校友。（北榮提供）

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