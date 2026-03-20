氣溫條件已達標 台北滿城杜鵑將迎最美花期

台北市花杜鵑已經進入盛開期，圖為228和平公園。（台北市公園處提供）

台北市杜鵑花季進入第3週，迎來最美花期，從街道、公園到城市廣場接力盛開，仁愛路與艋舺大道兩處「杜鵑大道」則是蓄勢待發。

台北市公園處指出，杜鵑花期受氣候影響極大，近年氣溫變化劇烈，使盛花期需隨天氣動態調整。以大安森林公園為例，杜鵑花期由專業團隊觀測，並參考台灣大學教授張育森研究推估，當氣溫低於17℃累積150小時即可打破花苞休眠，再以10.8℃為基準累積507℃後，即可迎來盛花期。今年相關條件已於元旦達標，盛花期落在3月中旬前後，近期正是最值得把握的賞花黃金期。

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青年公園管理所主任吳旻靜說，多處公園已進入杜鵑盛花階段，包括228和平公園、逸仙公園、花博公園圓山園區及陽明公園等，本週末在溫暖天氣加持下，花況可望更上一層樓。大安森林公園雖未全面齊放，但中央走道與新生南路入口仍形成亮眼花帶。

不只公園杜鵑花開，道路杜鵑開花約3成，北門廣場花帶率先吸睛，愛國西路、新生南路、台大周邊陸續綻放，仁愛路與艋舺大道「杜鵑大道」則是蓄勢待發。

台北市花杜鵑已經進入盛開期，圖為陽明山3月11花開狀況。（台北市公園處提供）

台北市花杜鵑已經進入盛開期，圖為大安森林公園中央走道。（台北市公園處提供）

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