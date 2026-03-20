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    首頁 > 臺北市

    鄭麗文駁軍購案與盧秀燕分歧 吳思瑤：票房毒藥卻不自知

    2026/03/20 14:46 記者陳政宇／台北報導
    國民黨黨主席鄭麗文。（資料照）

    國民黨黨主席鄭麗文。（資料照）

    立法院外委員會下週將審查朝野軍購特別條例草案，國民黨主席鄭麗文駁斥與台中市長盧秀燕路線分歧。對此，民進黨團今（20日）指出，鄭麗文不僅藍營基層不挺，黨籍立委餐敘更有三分之一缺席，顯示鄭已淪為「票房毒藥」卻不自知。

    兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤受訪表示，鄭麗文稱「鄭習會」是加分、利多，但國民黨參選人與黨團同仁的舉動，非常直接地打了鄭的耳光，「鄭習會不會加分、而是扣分，恐怕不是利多，只是利空。」

    吳思瑤進一步舉例，鄭麗文大動作邀請立委餐敘，但昨天第一階段餐敘，有三分之一的國民黨立委不買帳，不願意跟鄭麗文見面餐敘；連一頓飯都不願意坐下來吃，就知道國民黨人們對鄭的觀感是非常直接的，就是不買帳、不認同。

    吳思瑤直言，鄭麗文確實成了票房毒藥，只是她依舊不自知、不檢討，恐怕會持續為國民黨敗光票房。

    民進黨團幹事長莊瑞雄則認為，中國對台是最大的風險及威脅，這是全民共識，國民黨從政者不可能不知道。一個政策是否受到歡迎，從黨內反應就可看出，鄭麗文目前的立場與國民黨傳統有所不同。

    在軍購條例方面，莊瑞雄觀察，國民黨立委阻擋軍購案，台中市長盧秀燕擔不擔心？從國民黨立委黃健豪的言論，可看出盧偏向8100億元版本的軍購預算，與國民黨版的「3800+N」方案差了一倍多。連國民黨內部都認為，提升國家安全與國防戰力、以及發展不對稱韌性，是不分黨派、基於國家需要。

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