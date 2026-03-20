柯志恩憂地方罵軍購與總預算影響選舉 謝龍介也稱有聽到但不同

國民黨立委謝龍介。（記者叢昌瑾攝）

國民黨立委柯志恩今天在立法院國民黨團大會上，直言在地方被嗆的都是軍購和總預算。國民黨立委謝龍介受訪表示，他也有聽到，不過他說，是民進黨的支持者告訴他總預算要審、軍購要買，他都回好啊，但經過他解釋這兩者的問題後，他們就清楚了。

柯志恩在黨團大會上表示，「我們在地方被嗆聲的，就是總預算和軍購」，她認為到今年選舉之前，「不能永遠都覺得我們看似合理，覺得我們講得很好、說得很棒」。她更要說，某種程度上，預算上面可以趕快通過，地方有這麼多聲音，是不是不能虎頭蛇尾，我們就是在消耗自己。

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「有有有！」謝龍介坦言，他那邊也有聽到。不過他說，就是有些民進黨的支持者告訴他，總預算要審，他回說，「好啊！那你知道總預算現在有問題嗎？我就跟對方解釋」，對方回他，原來是這樣。

謝龍介說， 民進黨一直宣傳，說在野黨不審，所以要告訴自己支持者跟這些鄉親，雖然他們比較支持民進黨，「但當我們跟他們解釋，他們就清楚了」。

謝龍介表示，他們說軍購要買，他說好啊，1.25兆通通買啊，但他們又說，不行啊，要他看緊荷包，現在民進黨的支持者也陷入焦慮。要買是要買，但那麼多錢到底要怎麼買，所以他才說要好好討論應該怎麼買，買得恰到好處。

不過，被問到餐敘中有提到關於軍購相關的立場嗎？國民黨團書記長林沛祥表示，沒有耶，沒有特別談到這些事情。國民黨軍購的立場是很明顯的，「我們支持國防，要好的、合用和到位的武器，所以目前國民黨所有的版本，也是對於我們國家軍隊最好的一個法案」，國民黨一直是維持這樣的立場，並沒有做任何的改變。

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