徐巧芯缺席國民黨團與黨中央餐敘 尹乃菁：外界不需嚴肅看待

先前對於軍購議題有不同看法的國民黨立委徐巧芯，昨天沒有出席餐會。（資料照）

國民黨主席鄭麗文與副主席兼秘書長李乾龍今日中午應立法院國民黨團邀請，與立法院教育、交通、衛環、司法等4個委員會藍軍立委進行餐敘，但鄭麗文在抵達以及離去時，面對媒體各種提問，都未做回應。

對於媒體關切先前對於軍購議題有不同看法的國民黨立委徐巧芯，昨天沒有出席餐會，國民黨文傳會主委尹乃菁回應，這場餐敘是由國民黨團請客，黨中央就是客人，大家輕鬆聚會，不是嚴肅的上課，需要點名、記曠課、補考，她並強調，立委們都很忙，今昨兩天餐敘大家都是很自在的相聚，外界不需要太嚴肅看待，下次就由黨中央請客。

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國民黨團書記長林沛祥則說，徐巧芯有先向黨團請假，今日席間大家輕鬆聊天、談選舉，並沒有聊到軍購案，未來國民黨團還會再舉辦類似的餐會，黨團會與黨中央步調一致。

有關台北地檢署今日搜索國民黨籍台北市議員李傅中武的辦公室，尹乃菁表示，希望司法公正辦理，一切要等案情釐清後，國民黨才會做進一步的表達，只希望司法不要變成民進黨政府的打手，如果符合公正原則，國民黨向來都尊重司法檢調機關。

此外，針對媒體關切國民黨中央黨部近日更新識別系統，在色調方面紅色比例很高，尹乃菁回應，網路又把冷飯話題熱炒，難道是因為賴清德總統最近又失言了嗎？是因為賴清德說國民黨對台灣人民比日本還差，在網路上罵聲一遍，體貼的綠營側翼又回頭炒冷飯，這個話題完全沒有討論的必要，國民黨識別系統的主色就是國旗的主色紅、藍、白，顏色是沒有罪的，大家可穿著各種顏色，過年、婚禮都是紅色，難道也有罪嗎？這是犯了顏色敏感症、恐懼症，只是為了轉移賴清德被罵的焦點。

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