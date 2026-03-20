鄭麗文談蕭敬嚴扯到凌濤 國民黨：只是聊天過程的形容詞

國民黨黨主席鄭麗文。（資料照）

參選新北市議員的前國民黨發言人蕭敬嚴最近遭許多人檢舉過去在政論節目上攻擊黨內同志，許多中常委、立委要求黨中央懲處，國民黨主席鄭麗文今日上午接受廣播節目訪問前聊天時表示，一切依黨內規章處理，並稱黨內有很多人也罵她，「罵就罵啊，如果罵我的都要黨紀處分，那（前國民黨文傳會主委）凌濤也可以被黨紀處分，也沒有資格選議員」，引發媒體關注，國民黨文傳會主委尹乃菁受訪澄清，鄭麗文談話的語境，並沒有稱讚誰或罵誰，就只是聊天過程的形容詞，但現在媒體小編都是語不驚人死不休。

尹乃菁強調，鄭麗文及黨中央對於考紀案的立場很清楚，考紀會就是類似黨的司法機關，如果國民黨考紀會介入提名初選，考紀會的公信何在？如果因為黨主席個人意志影響考紀會重判或輕放，考紀會不是形同虛設？就像民進黨主政下的司法，「我們可不像民進黨現在『德意志』，都要呼喊『賴皇英名』、『賴皇萬歲』」，她還說，國民黨沒有人需要渴求黨主席的關愛眼神，也不必擔心害怕黨主席雷霆震怒的開鍘。

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對於媒體追問，鄭麗文為何特別提及凌濤？尹乃菁只說，蕭敬嚴過去罵了很多人，同樣黨內也有很多人對鄭麗文有不同看法，包括凌濤，許多黨員對鄭麗文也有不同的看法，自鄭麗文接任主席以來有很多人照三餐罵，難道每一個人都要來處理？國民黨是多元民主開放的政黨，有多元的聲音很自然。

凌濤則說，今天早上自己一方面在準備桃園市都發局的書面質詢資料，一方便在照顧小孩「二寶」換尿布、餵奶，很忙碌，因此覺得沒有什麼內容需要回應。

鄭麗文今早接受廣播節目訪問時，被問及考紀會是否會提名初選確定前做成處分？鄭麗文說，她不知道處理的期程，一切依照黨內規章處理，她還開玩笑說，蕭敬嚴如果這麼天怒人怨，還敢來參加黨內初選，「他也很有勇氣」。

對於主持人提及，綠營可能在初選過程中幫蕭敬嚴「灌票」，鄭麗文則回應，「想太多了，這些都是選舉話術。」

蕭敬嚴本人昨晚接受訪問則表示，如果自己繼續堅持價值，可以衝出一條路，代表國民黨還是有希望的；至於被問到是否有其他政黨來做接觸？蕭說，從來沒有，而且他也從來沒有考慮過這個選項。

主張處分蕭敬嚴的國民黨立委葉元之今日受訪表示，（處分）應該越快處理越好，否則未來會很多人有樣學樣，而且他最近已經看到有人學習，在綠媒罵國民黨，此風不可長。（14:11更新）

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