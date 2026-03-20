北市行竊後買行李箱「環島旅遊」邊逃邊偷 警追至花蓮逮到人

警方逮捕王男到案。（記者邱俊福翻攝）

29歲王姓男子本月11日在台北市信義商圈停車場行竊車內財物潛逃後，搭乘高鐵與台鐵展開「環島旅遊」，先後前往台中、高雄、屏東，又到宜蘭、花蓮等地，還邊逃竄，邊趁民眾不注意時，順手牽羊其放在身邊的皮包財物，吃吃喝喝；北市警信義分局三張犁派出所據報一路緊追行蹤，昨天終於在他投宿的花蓮市區一家飯店逮人送辦，經清查至少涉及5起竊案。

警方調查，本月11日凌晨，王男步入台北市信義商圈一處地下停車場，見有輛未上鎖的汽車，隨即潛入車內收刮車內皮包、手機，以及零錢等財物，王男得手後取走皮包內現金約2300元與信用卡等物品，並盜刷信用卡，造成被害人財損約10萬元。

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被害人發現後，立即報案，警方經調閱監視器畫面清查，查知1名身穿黑色外套、長褲的男子，侵入被害人車內，隨後又走向對面另輛汽車，疑因車子上鎖無法打開後，便從容離開現場。

警方經擴大調閱監視器追查竊嫌行蹤，發現竊嫌離開現場後搭計程車前往台北市萬華區購買行李箱等物品，便展開逃亡，並進一步掌握其身分。查知，王男先赴新北市板橋火車站搭高鐵前往台中，之後又前往高雄、屏東等地觀光旅遊，最後返回新北市隨即又搭火車前往宜蘭，再到花蓮市遊玩。

期間，王男為籌措逃亡經費，一路於火車內與旅遊地點，只要見有民眾將皮包等財物放在身邊，便會趁隙竊走。警方鍥而不捨追查與台中市警局、鐵路警察局等單位，展開橫跨東、西部，長達數百公里環島追緝行動，昨終在王男落腳於花蓮市區將他逮捕。

王男被捕時，一度冒充被竊的被害人身分，遭警方直接識破，並查扣行李箱、皮包與手機、身分證件等多項贓證物，依竊盜罪嫌移送檢方偵辦，並建請向台北地院聲請預防性羈押，以防止再犯。

警方查扣行李箱、皮包與手機、身分證件等多項贓證物。（記者邱俊福翻攝）

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