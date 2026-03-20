劉耀仁提台北燈節燈組移馬場町 觀傳局：授權、所有權有限制

台北市議員劉耀仁建議台北燈節燈具移馬場町再利用，觀傳局表示，主燈柯博文與Baby Molly有品牌授權限制。（台北觀傳局提供）

今年主打西門町、花博公園雙展區的台北燈節落幕，台北市議員劉耀仁建議將燈節的燈具再利用，延續觀光效益，並提出將馬場町紀念公園作為延伸的展示場域，可提高公共資源效益，也透過主題延伸為萬華地區增加季節性景觀亮點。台北市觀光傳播局表示，主燈柯博文與Baby Molly為FRP材質，IP燈組有品牌授權限制，暫無續展規劃；而具馬意象的作品所有權為設置單位所有，另展區其他可再利用燈組，將依規定辦理認養。

劉耀仁指出，每年台北燈節製作大型主題燈組與裝置藝術，活動結束後就迅速拆除收存，僅短時間發揮展示價值；從公共資源使用或城市觀光經營角度來看，都有進一步延伸利用的空間。若能在活動結束後透過適當移置或再展示，持續產生城市景觀與觀光效益，是市府在規劃大型節慶活動應一併納入考量的重要課題。

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劉耀仁說，今年燈節以馬年為主題，相關馬年意象燈具具有高度象徵性。萬華的馬場町紀念公園名稱即源於日治時期台北競馬場歷史，場域本身與「馬」具有深厚歷史連結。若能於燈節結束後，將部分馬年意象燈具移置至馬場町紀念公園進行期間限定展示，不僅能讓具與地方歷史形成呼應，也可讓該區域在燈節結束後仍維持一定的觀光吸引力。

此外，馬場町紀念公園腹地開闊，鄰近河濱與市區動線，具備作為城市公共藝術展示空間的條件。建議市府評估延長展示至汛期前，讓燈具在安全條件下持續對外開放，形成燈節之後的城市觀光延伸，維持一定觀光話題,帶動周邊商圈人潮，提高公共資源效益，也透過主題延伸,為萬華地區增加季節性景觀亮點。

觀傳局表示，燈節主燈柯博文與Baby Molly均為FRP材質，IP燈組因有品牌授權限制，暫無續展規劃；另雙展區其他可供再利用的燈組，依《台北燈節展品典藏利用作業說明》規定辦理認養。包含競賽燈區在內的具馬意象燈組作品共77件，所有權分屬參賽者、企業、宮廟、友好城市等原設置單位所有，後續會協助各單位自行規劃處理。

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