現在最想吃焢肉飯魯肉飯！晚安小雞：自由真好 台灣真好

晚安小雞在踏出士檢外圍的鐵欄杆後，攤開雙手伸個大懶腰說：「自由真好，台灣真好」。（記者塗建榮攝）

網紅「晚安小雞」陳能釧與友人「阿鬧」魯祖顯2024年因在柬埔寨自導自演綁架案，被當地法院判刑2年，上月13日刑滿出獄，昨遣返回台，被警方依通緝犯身分逮捕，今早將晚安小雞依毀損罪通緝犯移送士林地檢署歸案，檢察官複訊後諭令他無保請回、限制住居，晚安小雞獲釋後說，他回家第一件事是要「過火爐、吃豬腳麵線、陪陪孩子」。

晚安小雞說，他在牢裡2年來，他一直最想吃的就是台灣的焢肉飯、魯肉飯、豬肉飯。他在踏出士檢外圍的鐵欄杆後，攤開雙手伸個大懶腰說：「自由真好，台灣真好」。

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晚安小雞中午獲釋後受訪表示，他在監獄時，老婆、小孩和家人都有到柬埔寨看他5、6次，他們回國後也都被台灣警察帶回去調查，他也對家人感到很不好意思，害他們因為他的事情而被端到台面上，「我對不起的人太多了，現在只想回家陪陪小孩子，吃吃豬腳麵線，過一下火爐」。

晚安小雞說，經歷過此事後，未來他會改變風格，會保守一點，不要這麼超過，網紅應該要長期經營，不要為了一時的流量做這些事情，這2年讓他學到很多在外面學不了的東西，經歷別人想像不到的事，

他說，他被詐騙1300多萬元，實際金額是38萬美金，分3次匯兌成柬埔寨幣匯到當地，3次各12萬美金、11萬美金、400萬泰銖，未來他會開記者會說明，他還問在場媒體「你們有沒有場地可以借我？不知道要去哪邊開」，他也會在自己的粉絲專頁解釋。

晚安小雞說，「在柬埔寨賄賂高官是很正常的事情」，剛進去坐牢時，獄友說可以賄賂高官辦理易科罰金、減刑或改判無罪，他積極爭取減刑，希望減到3分之1，就陸陸續續被騙了3次，這故事太長了，他會再開記者會詳細說明。

至於晚安小雞在台灣所涉的毀損案，是在2024年5月，涉破壞門鎖侵入新北市三芝區一處空屋住宅「探險」，屋主事後發現，控告侵入住宅、毀損等罪，士檢偵查時傳喚、拘提陳皆未到案，發布通緝，今日歸案。

晚安小雞獲釋後說，門鎖不是他弄壞的，本來就是壞掉的，檢察官問他時他也這麼說，那個地方以前小偷都會去偷，保險櫃也是被偷過，抽屜也被鐵槌敲壞，不是他毀損的，但未經同意闖入空屋探險「是我的不對，是我的問題沒錯」。

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