北市國民黨4連霸議員李傅中武疑涉貪 檢調搜索議會辦公室

台北市議員李傅中武市議會辦公室被檢調搜索。（記者田裕華攝）

首次上稿：12:40

更新時間：13:16（更新內文）

台北地檢署今（20）日上午指揮調查局台北市調處，前往國國民黨籍台北市議員李傅中武辦公室搜索，相關案情仍在偵查中，細節尚未明朗。檢調人員稍早已進入議員辦公室蒐證，並帶回部分文件與資料，全案正朝貪污治罪條例「利用職務詐取財物」、刑法「偽造文書罪」等方向偵辦。據了解，檢調鎖定疑似助理費相關案情，是否涉及違法仍待進一步調查釐清。

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檢調先前查出，台北市議會副議長葉林傳於2016至2017年間，趁北市府商業處提出草案準備放寬「普通級」電子遊戲場資格之際，以擱置及退回草案等手段施壓，成功將爭議的第10條納入自治條例，使欣欣電子遊戲場取得限制級資格，涉圖利金額達314萬元。

葉林傳因此依貪污治罪條例圖利罪及刑法意圖營利供給賭博場所罪起訴，檢方建請法院從重量刑，一審將於今下午2時30分開庭審理。

據悉，當時同案也傳喚約談了李傅中武，但李傅中武辦公室今被搜索與葉林傳案應無直接關聯，此次案件則疑似涉及助理費用。

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