「晚安小雞」柬埔寨刑畢遣返回台被逮 移送士檢無保請回

直播主「晚安小雞」陳能釧柬埔寨刑滿出獄遣返回台，因涉毀損案交由新北市金山分局製作筆錄，20日移送士林地檢署複訊後限制住居。（記者塗建榮攝）

首次上稿：11:21

更新時間：12:08（新增訊後無保請回）

網紅「晚安小雞」陳能釧與友人「阿鬧」魯祖顯2024年在柬埔寨自導自演遭當地人蛇綁架案，被當地法院判刑2年，上月13日刑滿出獄，昨被遣返回台，隨即被警方依通緝犯身分逮捕，新北市金山警分局昨深夜訊問後，今上午10時25分將陳能釧移送抵達士林地檢署，循地下車道進入士檢大樓。檢察官複訊後諭令他無保請回，限制住居。

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據悉，晚安小雞所涉的毀損案，是在2024年5月，涉破壞門鎖侵入新北市三芝區一處空屋住宅「探險」，屋主事後發琲，控告侵入住宅、毀損等罪，士檢偵查時傳喚、拘提陳皆未到案，發布通緝。

我國駐越南胡志明市聯絡官事先掌握2人遣返回台時間，昨晚警方待班機降落後，立即實施攔截，帶往金山分局進行初步訊問，今早將二人分別移送士林、苗栗地檢署歸案。

全案起於2024年，晚安小雞與友人「阿鬧」魯祖顯前往柬埔寨拍攝影片，期間卻佯裝遭詐騙集團綁架，並於網路發布影片，引發台、柬社會譁然。經當地警方調查後，認定為「自導自演」，依《煽動製造社會動亂》罪將2人逮捕並判刑2年，日前刑滿出獄。

直播主「晚安小雞」陳能釧柬埔寨刑滿出獄遣返回台，因涉毀損案交由新北市金山分局製作筆錄，20日移送士林地檢署複訊後限制住居。（記者塗建榮攝）

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