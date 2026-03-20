經濟下行還狂砸2兆維穩 習政權4大真實目的曝光

中國國家主席、中央軍委主席習近平出席「兩會」開幕式。（截自央視直播資料照）

中共兩會日前落幕，國安官員分析，今年核心目標在於為中共領導人習近平的延任造勢，確立國家發展總路線「定於習一尊」。值得警惕的是，中國在經濟持續下行之際，軍費與「維穩」預算卻雙雙飆高，對台更意圖透過新推動的「民族團結進步促進法」將跨國鎮壓法制化，北京不顧民生、盲目擴張的行徑，顯示其正走向極端民族主義與不理性的危險指標。

國安官員分析，今年兩會可歸納四大觀察重點，首先是「鞏固核心地位與黨的領導」，中共一路從三中、四中全會到兩會，透過黨的系統定調國家未來五年的「十五五」施政方針，其實目的是替習近平的延任造勢，鞏固「一人定奪」的決策格局，今年所有官方文件頻繁出現「習核心」、「習思想」等稱呼，意在凸顯習的地位並未因軍中大清洗或經濟下行而受到挑戰。

請繼續往下閱讀...

第二，「維穩高於經濟成長」。官員指出，中國今年雖號稱「開局之年」，卻首度將經濟成長率下修至「4.5%到5%之間」，打破以往絕不跌破5%的「政治緊身衣」。軍費卻始終維持7%以上成長，總額達1.5至1.9兆人民幣（逾8兆台幣），平均每天在第一島鏈部署40艘海警船，遠超過國家防衛需求，凸顯中國在經濟低迷之際，仍將擴張當成核心，把軍事當成對外叫價的籌碼；同時，公安、武警的「維穩」預算更突破2兆台幣，顯示對習近平而言，內部控制重於一切。

第三，今年兩會進一步修訂《中華人民共和國國務院組織法》，實質將國務院降級為「黨的執行機構」，總理的權力或相關體制被相當大程度的降級。同時，習近平前往解放軍代表團講話時，特別拋出「不能有對黨懷有二心之人」，且頻繁強調「監管」，反映出習對軍方仍不放心，當前解放軍的首要目標已非「強軍」，反而是確保內部穩定與軍中「不能有不同想法」。

國安官員說，雖然中國外長王毅宣稱今年是美中關係的「大年」，卻花極大篇幅指控美國搞地緣政治算計、單邊主義、國際霸權，並批評日本「新軍國主義」，同時以相當篇幅處理與俄羅斯同盟關係的重要性，一面說美國霸權、一面說侵略者是同盟，邏輯自相矛盾，反觀北京當局不顧國內經濟，將軍事作為逼迫他國屈服的唯一手段，更像是真正的「新軍國主義」。

第四，對台政策也走向法律戰與極端化。國安官員示警，中共今年對台工作的重中之重，是「阻止美國對台系統性軍售」及「阻止台美供應鏈合作」。北京一面推動「以促進融合為目標」的統戰活動、誘拉台商「二次西進」，企圖切斷台灣與民主盟邦的連結；對外則持續發動法律戰，扭曲聯大第2758號決議與《波茨坦宣言》，將破壞區域穩定的責任甩鍋給台灣政府或執政黨。

國安官員說，中共今年推動「民族團結進步促進法」，表面沒有「反分裂國家法」或「懲獨22條」的肅殺之氣，骨子裡卻是「漢族沙文主義」，藉由血緣、關聯企業等藉口對台人進行長臂管轄，比如惡意操作內政部長劉世芳親屬在中國經商等。當一個政權為不惜大砍人民的醫保與退休金，也要多做一個飛彈，且將極端民族主義無限上綱時，代表該政權可能容易走向更不理性或者是更極端的一些指標。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法