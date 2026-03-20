教育部推行政減量已百項 全教總籲比照英日改革制度

教育部持續推動行政減量，去年底已調整逾百項。全教總今日開記者會，呼籲教育部比照英日兩國，作出更明確的制度性改革。（記者林曉雲攝）

教育部推動中小學行政減量，去年盤點150項行政業務，已調整104項，達成率超過原訂50%目標，今年也持續簡化評鑑指標、推動以系統填報取代紙本作業，並預計下週起辦理分區座談蒐集意見。全國教師工會總聯合會（全教總）今（20）日開記者會指出，台灣教師行政負擔問題仍未從根本解決，呼籲政府應比照英國、日本，從制度面明確切割教師職責。

全教總理事長侯俊良表示，根據經濟合作暨發展組織（OECD）公布的「TALIS 2024教學與學習國際調查報告」，全球過半教師認為行政工作是主要壓力來源之一，各國已積極檢討教師工作內容，核心目標在於讓教師回歸教學本質。他指出，台灣目前雖推動行政減量，但仍多停留在「減項目」層次，尚未建立清楚的職責分工機制。

請繼續往下閱讀...

侯俊良舉例，英國教育部去年公布「中小學教師薪資及工作條件」，明確列出23項教師不應承擔的行政任務，並以「是否需要教師專業判斷」作為區分標準，將非教學事務交由專責行政人員處理；日本則早在2019年提出學校工作方式改革方案，將教師工作區分為不同層級，並透過制度設計減輕負擔，近年更編列預算，在全國中小學設置「教師業務支援員」，協助處理行政庶務。

侯俊良強調，英日兩國的共同特色在於政府主動承擔責任，明確劃分學校與社會之間的功能界線，避免學校承擔過多非教育任務，並透過制度與人力配置，確保教師能專注於備課與學生輔導，我國若要真正改善教師過勞問題，應從制度面重建教師專業角色，而非僅以減量措施因應。

基層教師也反映現場困境，台中市教師職業工會理事長張永青指出，學校長期成為各部會政策執行窗口，內政、環境、衛福等單位常以公文要求學校辦理各類宣導、競賽或活動，增加教師與行政人員負擔。彰化縣教師職業工會理事長陳時文則表示，學校行政人力編制不足，加上職務加給未合理調整，導致行政職務吸引力低落，甚至出現「行政大逃亡」現象。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法