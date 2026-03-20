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    首頁 > 臺北市

    借鏡日韓 北市堤頂大道、港墘路口「藍橘雙色」導引再優化

    2026/03/20 10:25 記者甘孟霖／台北報導
    台北市交通管制工程處參考日本、韓國處理複雜路口經驗，今年1月14日起在堤頂大道與港墘路口試辦「藍橘雙色」彩色導引。結合各界回饋意見，3月19日進一步優化導引標誌，並將彩色導引色塊延伸至上游變換車道決策點。（北市交工處提供）

    台北市交通管制工程處參考日本、韓國處理複雜路口經驗，今年1月14日起在堤頂大道與港墘路口試辦「藍橘雙色」彩色導引。結合各界回饋意見，3月19日進一步優化導引標誌，並將彩色導引色塊延伸至上游變換車道決策點。（北市交工處提供）

    台北市交通管制工程處參考日本、韓國處理複雜路口經驗，今年1月14日起在堤頂大道與港墘路口試辦「藍橘雙色」彩色導引。結合各界回饋意見，3月19日進一步優化導引標誌，並將彩色導引色塊延伸至上游變換車道決策點，協助用路人明確辨識行車目的地，有效強化行車動線指引並減少車流交織。

    交工處表示，試辦初期即針對堤頂大道與港墘路口車流量大、車道數多且轉向需求多元的特性，整合彩色導引色塊與導引標誌進行試辦，期望用路人依據色彩分流順利行駛，提升路口通行效率及安全。

    精進計畫經諮詢專業人士，並參考民意代表及民眾反饋後，以「二位一體」整合設計，落實路面色塊與牌面同步化，藍色導引指向「堤頂大道」、橘色導引指向「國道一號南下匝道」，協助用路人提前選定車道，藉由標誌圖示與色塊圖像化資訊一致性，補足用路人在高速動態下對傳統文字牌面反應不及的缺點。

    交工處也呼籲，用路人接近路口時請主動觀察彩色導引色塊，提前依循「藍色往平面、橘色往國道」導引，及早變換車道。彩色導引色塊屬於導引措施，並非強制性規範，旨在協助用路人順著連續色塊行駛，在遵守交通規則前提下，仍可依需求變換車道，後續交工處將針對相關績效進行檢討，視成效研議後續規劃。

    台北市交通管制工程處參考日本、韓國處理複雜路口經驗，今年1月14日起在堤頂大道與港墘路口試辦「藍橘雙色」彩色導引。結合各界回饋意見，3月19日進一步優化導引標誌，並將彩色導引色塊延伸至上游變換車道決策點。（北市交工處提供）

    台北市交通管制工程處參考日本、韓國處理複雜路口經驗，今年1月14日起在堤頂大道與港墘路口試辦「藍橘雙色」彩色導引。結合各界回饋意見，3月19日進一步優化導引標誌，並將彩色導引色塊延伸至上游變換車道決策點。（北市交工處提供）

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