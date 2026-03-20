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    首頁 > 臺北市

    「拖吊蟑螂」集團崔姓主嫌30萬交保 限制出境出海

    2026/03/20 10:14 中央社
    台北地檢偵辦「拖吊流氓集團」案，聲押禁見蔡姓、許姓業者，北院裁定各40萬元交保；此外，崔姓主嫌（見圖）昨天被拘提移送北檢，檢察官複訊後諭令崔男30萬交保、限制出境出海。圖為崔嫌入境。（資料照）

    台北地檢偵辦「拖吊流氓集團」案，聲押禁見蔡姓、許姓業者，北院裁定各40萬元交保；此外，崔姓主嫌（見圖）昨天被拘提移送北檢，檢察官複訊後諭令崔男30萬交保、限制出境出海。圖為崔嫌入境。（資料照）

    台北地檢偵辦「拖吊流氓集團」案，聲押禁見蔡姓、許姓業者，北院裁定各40萬元交保；此外，崔姓主嫌昨天遭拘提移送北檢，檢察官複訊後諭令崔男30萬交保、限制出境出海。

    檢警偵辦「拖吊流氓集團」案，17日拘提6名犯嫌到案。檢察官複訊後，認為蔡姓、許姓業者涉犯組織犯罪防制條例、刑法加重詐欺、恐嚇取財等罪，嫌疑重大，有串證及反覆實施之虞，向台北地方法院聲押禁見。李姓、陳姓、劉姓、廖姓集團成員，各以新台幣20萬元交保。

    北院法官19日開庭訊問後，認為尚無羈押必要，裁定蔡姓、許姓業者2人各40萬元交保。

    另一方面，崔姓主嫌日前出境，專案小組接獲情資崔男將於19日凌晨自泰國搭機返台，立即持拘票在桃園機場拘提崔男到案，移送台北地檢署複訊，檢察官訊問後諭令崔男30萬元交保，限制出境出海。

    全案因由，逾20名被害人報案，指控以崔姓、蔡姓、許姓業者為首的犯罪集團，涉嫌用話術誘騙急需拖吊救援的民眾簽約，當車輛上架後，即索取高額費用。全案由台北地檢署指揮警方偵辦。

    檢警調查，近期社會高度關注的「拖吊流氓」，是以消費糾紛包裝犯罪不法行為的違法態樣；犯罪集團極具計劃性、組織性，先在網路購買「專業道路救援」等大量關鍵字廣告，民眾若急需救援，透過網路搜尋，就有可能點入其公司網站。

    檢警發現，犯嫌會用話術誘騙民眾簽約，並把高額作業費用藏放在網站上不顯眼之處，民眾可能一時心急或陷於不察就簽約，當車輛上架，就會爆出不符市場行情的高額作業費用。

    檢警查出，若民眾不願支付，業者就會威脅留置鑰匙，或不願下架車輛，或聲稱要行使民事留置權等方式，要民眾當場付清高額費用；此外，業者還會下架廣告或更換網址，讓民眾無法找到過去受騙訊息。

    專案小組17日會同台中市警察局、桃園市警察局，多處同步發動搜索，拘提6名犯嫌到案，並查扣3輛拖吊車輛及相關贓證物，移請北檢偵辦；檢警初步清查，此犯罪集團不法獲利超過新台幣百萬元。

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