李俊俋公務車載犬、李進勇買晚餐挨告涉貪 北檢簽結 ：自費且屬合理通勤

監察院前秘書長李俊俋。（資料照）

監察院前秘書長李俊俋去年被爆乘坐公務車，接送愛犬到寵物美容沙龍並遭告發涉貪，台北地檢署曾以「他」字案將其列為被告偵辦；另監察委員蘇麗瓊、王榮璋、林郁容等人亦遭媒體跟拍，同樣捲入私用公務車爭議。台北地檢署偵結，認定相關人員均自費負擔油料、保險及通行費等支出，且用車行程多屬合理通勤及生活範圍，查無圖利或背信等不法犯意，亦未造成國庫損害，依法簽結。

立法院刪除監察院114年度公務車油料、養護及通行費預算，自同年2月起，副院長及監察委員若調派公務車，均須自行負擔相關費用。回顧本案背景，2025年初，立法院在野黨團以不滿監察院運作為由大幅刪減其歲出業務費，由原編列約2.4億元銳減至1000萬元，刪減幅度高達96%。

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監察院當時多次對外表示，經費遭刪後連基本水電、電話費均難以支應，更遑論公務車油料、維修與保險支出，批評此舉為「假刪減預算之名，行修憲廢院之實」，同時向憲法法庭聲請釋憲。在預算大幅縮減情況下，監察委員自2025年2月起，如需使用公務車執行職務或通勤，均須簽署回條承諾自費負擔相關開銷。

北檢調查，李俊俋、王榮璋、田秋堇、林盛豐、蘇麗瓊等5人，均提出油料電子發票、保險轉帳紀錄及ETC儲值明細，足認相關費用確由個人支出，難認具有圖利或背信犯意。

此外，前文化部長史哲及前中選會主委李進勇用車情形亦遭檢舉。檢方認定，史哲下班後搭乘公務車前往推拿診所，地點位於辦公處所返官邸動線上，且因腳痛就醫具時間密接性，屬合理生活圈；李進勇則於下班途中購買晚餐，屬附隨於工作的基本生活行為，尚未逸脫公務車使用規範。

檢方認為，公務員於上下班過程中，順道處理醫療或基本民生需求，符合一般生活經驗，且相關行程里程差距有限，難認具不法所有意圖；至於是否完全符合行政使用規範，屬監察委員自律範疇，與刑事責任尚屬有別。

全案經調查局及廉政署調查，因查無具體犯罪事證，依法予以簽結。

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