陽明山竹子湖海芋盛開！ 青山圍繞純白花海超夢幻

湖田社區的海芋以「濕地型」品種為主，外型獨特的潔白「佛焰苞」如一只精緻的白瓷杯。（台北市大地處提供）

氣溫漸暖，台北市陽明山竹子湖的海芋已經盛開，北投湖田社區海芋季正式拉開序幕，整片山谷被純白花海覆蓋，台北市大地工程處表示，目前已進入海芋的最佳觀賞期，民眾到湖田社區可以感受山霧仙氣繚繞的浪漫氛圍外，還能體驗親手採摘海芋、周邊水圳踏青。

大地處指出，湖田社區位處陽明山區，地處高海拔、水源充沛，大地處也完善地進行了水源維護工程，因此孕育出多樣化的花卉產業。每年3至4月是海芋盛開的季節，以「濕地型」品種為主，外型獨特的潔白「佛焰苞」如一只精緻的白瓷杯，優雅地挺立於翠綠箭形葉片之上，與遠方小油坑裊裊上升的硫磺白煙交織成夢幻的視覺饗宴。

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大地處說，到湖田除了採海芋，更推薦走訪「水車寮水圳步道」，沿途能欣賞美景、流水，還有以四季農耕為題的裝置藝術，其中「秋收平台—ㄟ米間」透過現代壓克力解說板與原始牆面的融合，生動呈現傳統碾米技藝，賦予歷史遺跡全新的保存意涵。

大地處表示，湖田社區除了擁有絕佳自然環境，每年花季更是眾所矚目的觀光亮點。為了推廣最具代表性的海芋，湖田社區今年以「花田樂章」為主題，海芋季活動已經展開，將持續至4月26日。活動期間有各式地景花藝裝置供民眾打卡拍照，還有提供免費的生態人文導覽等限定活動。

交通建議上，民眾若自行開車前往，從仰德大道上陽明山後接陽金公路（臺 2 甲）段轉入竹子湖路，在於湖田國小旁可抵水車寮水圳步道口。若是搭乘大眾運輸，可以在捷運淡水線北投站下車，轉乘公車小 9 至湖田國小站或竹子湖派出所站。

陽明山湖田社區的海芋盛開，目前正是最佳觀賞期。（台北市大地處提供）

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