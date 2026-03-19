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    首頁 > 臺北市

    快儲水！全台14縣市明將停水 六都都入列 最長10小時

    2026/03/19 21:06 即時新聞／綜合報導
    明日（3/19）計有14縣市的部分區域將實施停水作業，提醒民眾提早完成儲水。（資料照）

    明日（3/19）計有14縣市的部分區域將實施停水作業，提醒民眾提早完成儲水。（資料照）

    台北市自來水事業處及台灣自來水公司公告，因管網改善、管線汰換工程等原因，明日（20）計有包含六都等14縣市的部分區域將實施停水作業，提醒民眾應在停水前6小時完成儲水，同時關閉抽水馬達電源，避免設備損壞或引發安全風險。

    台北市

    停水區域
    士林區/光華路26巷3號至16號及貼單用戶。
    停水期間
    起2026/03/20 11:00
    迄2026/03/20 15:30
    停水原因
    管網改善工程。

    停水區域
    萬華區、中正區/西藏路148號至292號、中華路2段150巷15號、莒光路122巷9弄10號、莒光路308號、萬大路109號至117號；大埔街21巷8號及25巷35號。
    停水期間
    起2026/03/20 10:00
    迄2026/03/20 16:00
    停水原因
    管網改善工程。

    新北市

    停水區域
    新店區安德街148巷、130巷。
    停水期間
    起2026/03/20 10:00
    迄2026/03/20 14:30
    停水原因
    管網改善工程。

    桃園市

    停水區域
    桃園市/中壢區/中華路二段、延平路、普義路（部分）、溪洲街（部分）。桃園市/中壢區/仁義里（部分）、幸福里（部分）、普義里（部分）。共3個村里。
    停水期間
    起2026/03/20 09:00
    迄2026/03/20 16:00
    停水原因
    配合桃園市政府重大民生污水工程，本公司辦理停水施工作業

    停水區域
    桃園市/桃園區/吉安一街、大興西路三段、天台街、正光路、永慈街、永安路765巷、永安路751巷 沿線範圍含巷弄。
    停水期間
    起2026/03/20 09:00
    迄2026/03/20 16:00
    停水原因
    因 桃園區吉安一街與永安路751巷口,新裝工程-斷管連絡。

    台中市

    停水區域
    台中市/南屯區/文心南三路、文心南五路一段、永春東一路。
    停水期間
    起2026/03/20 08:30 ~ 17:00
    迄2026/03/20 08:30 ~ 17:00
    停水原因
    辦理南屯區豐安街等汰換管線工程。
    降壓地區
    台中市/南屯區/向心南路、文心南三路、文心南五路一段、文心南六路、永春東一路、永春東二路、永春東路、豐偉路、豐功路、豐安街、豐昌街、豐順街。

    停水區域
    台中市/東區/十甲北一街、十甲北二街、十甲北街、十甲路、東英路。台中市/東區/二聖街、十甲北一街、十甲北二街、十甲北街、十甲路。
    停水期間
    起2026/03/20 08:30
    迄2026/03/20 17:00
    停水原因
    辦理十甲路汰換管線工程。

    南投縣

    停水區域
    南投縣/仁愛鄉/大同村（高峰巷、信義巷及忠孝巷）。
    停水期間
    起2026/03/20 09:00
    迄2026/03/20 14:00
    停水原因
    因配合台電工程施工，霧社淨水場加壓線停機。

    彰化縣

    停水區域
    彰化縣/溪湖鎮/員鹿路一段、員鹿路二段、崙子腳路、成功路、石鵝路、銀錠路。
    停水期間
    起2026/03/20 09:00
    迄2026/03/20 17:00
    停水原因
    辦理銀錠路段汰換管線工程。

    嘉義市

    停水區域
    嘉義市西區西榮街191巷18號至191巷4號、西榮街189號、新榮路176號至178號、中正路599巷1號至13號、中正路597號等沿途用戶。
    停水期間
    起2026/03/20 08:30
    迄2026/03/20 17:00
    停水原因
    辦理嘉義市民生北路、中正路、光彩街、蘭井街、延平街、西榮街等路段汰換管線工程。

    嘉義縣

    停水區域
    嘉義縣/大林鎮/中興路、四維街、德卿街。
    停水期間
    起2026/03/20 08:00
    迄2026/03/20 18:00
    停水原因
    辦理嘉縣大林鎮中興路等汰換管線工程，下午6時開始恢復供水，（部分管末端地區，需延遲30分鐘水壓回穩至正常，遇雨順延）。

    台南市

    停水區域
    台南市/善化區/信義路、自強路、自立路、興華路。善化區/坐駕里/坐駕。
    停水期間
    起2026/03/20 09:00
    迄2026/03/20 16:00
    停水原因
    配合台南市政府地政局「台南市善化區興華市地重劃工程」管線聯絡停水

    停水區域
    台南市楠西區東西煙。
    停水期間
    起2026/03/20 08:00
    迄2026/03/20 17:00
    停水原因
    辦理楠西區東西煙汰換管線工程。

    停水區域
    台南市/白河區/中山路、八德街、安康街、富民路-起60、62、108~132、142~176號等、康樂路、新起街、東林路。
    停水期間
    起2026/03/20 13:00
    迄2026/03/20 18:00
    停水原因
    用戶新裝作業供水管線停水施工斷管連結
    降壓地區
    台南市/白河區/中山路、八德街、安康街、富民路-起60、62、108~132、142~176號等、康樂路、新起街、東林路。

    停水區域
    建南路
    停水期間
    起2026/03/20 09:00
    迄2026/03/20 16:00
    停水原因
    3/20為配合「台南市南區福吉路及建南街等汰換管線工程」，致轄區內部分地區停水，每日上午9時至下午4時，下午4時後恢復供水（遇雨順延）。

    停水區域
    台南市官田區二鎮里角秀11之4號往西至11之10號（北側），鄰近道路及巷弄將有無水或水壓低之情形。
    停水期間
    起2026/03/20 09:00
    迄2026/03/20 14:00
    停水原因
    配合管線改遷工程，消防栓遷移施工停水。

    高雄市

    停水區域
    高雄市/楠梓區/三山街、中泰街、久昌街、啟昌街、寶昌街、新泰街、景昌街、福興街。高雄市/楠梓區/三山街、中泰街、久昌街、啟昌街、寶昌街、新泰街、景昌街、福興街。
    停水期間
    起2026/03/20 09:00
    迄2026/03/20 18:00
    停水原因
    辦理「楠梓區久昌街路段等一帶汰換管線工。

    停水區域
    高雄市/楠梓區/立安街等一帶
    停水期間
    起2026/03/20 09:00
    迄2026/03/20 16:30
    停水原因
    辦楠梓區立民路路段等一帶汰換管線工程。

    停水區域
    高雄市/旗津區/旗津三路、旗津二路、旗港路。
    停水期間
    起2026/03/20 09:00
    迄2026/03/20 17:00
    停水原因
    辦理旗津二路汰換管線工程。

    屏東縣

    停水區域
    屏東縣/屏東市/仁義里、三山里、信和里、海豐里。
    停水期間
    起2026/03/20 09:00
    迄2026/03/20 17:00
    停水原因
    屏東市黃金路1巷配合縣府管線遷移。

    停水區域
    屏東縣/南州鄉/三千路、千壽路、同安路、神龍路。
    停水期間
    起2026/03/20 09:30
    迄2026/03/20 16:00
    停水原因
    辦理南州鄉同安村汰換管線工程。

    宜蘭縣

    停水區域
    宜蘭縣/三星鄉/星中路、星光一路、星光二路、星月一路、星月三路、月眉一路。
    停水期間
    起2026/03/20 13:00
    迄2026/03/20 17:00
    停水原因
    辦理羅東鎮復興路三段等供水管線改善新舊管聯絡停水施工。

    花蓮縣

    停水區域
    花蓮縣/花蓮市/國民十二街、國盛三街。花蓮縣/花蓮市/國民十二街、國盛三街。
    停水期間
    起2026/03/20 09:00
    迄2026/03/20 15:30
    停水原因
    花蓮市前站汰換管線工程（一）新舊管聯絡及用戶管線接新管。

    台東縣

    停水區域
    台東縣/太麻里鄉/華源村。台東縣/太麻里鄉/南迴公路、山棕寮產業道路、新吉產業道路。
    停水期間
    起2026/03/20 13:30
    迄2026/03/20 14:30
    停水原因
    因台電改善供電設備停電，配合停水。

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