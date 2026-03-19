鄭麗君戰北市成派系共識？地方小雞：王世堅、徐國勇也很好

行政院副院長鄭麗君。（資料照）

年底九合一選戰，行政院副院長鄭麗君代表民進黨戰台北市呼聲高。湧言會議員顏若芳表示，尊重黨中央，相信會推出最強棒。英系議員洪建益說，鄭麗君很適合，但關稅未定，立委王世堅、黨秘書長徐國勇也是很好人選。

顏若芳受訪說，相信黨中央一定會推出最強棒，地方的小雞們都予以尊重，鄭麗君擔任過立委，更有中央行政資歷，履歷不輸蔣萬安，尤其在國際觀方面，這次也看到鄭為關稅談判的付出，百工百業都很讚賞，相信不管在經濟面、國際接軌層面，都會比蔣萬安還好。

請繼續往下閱讀...

不過她也喊話，希望黨中央加快腳步，看看民進黨籍新北市長參選人蘇巧慧一步步跑也慢慢拉抬民調，希望台北快點推出人選，雙北一起努力，或許也能找前總統蔡英文來爬爬台北的大屯山系也不錯。

洪健益說，鄭麗君當然是優秀人才，但她現在最重要的目標是關稅問題，如果現在就跑來選舉恐成為包袱，只要關稅底定後，台北市一定歡迎；如非鄭麗君的話，王世堅、徐國勇來戰台北市，也是非常適當。

他細數，王世堅雖然未必能獲得深綠支持，卻能有效吸收中間選民，在台北市基本盤藍大於綠狀況下，這將左右戰局；鄭麗君在關稅發揮，相信企業、白領階級會相對支持，尤其也可能是台北市首位女市長，過去風評也不錯，是個強棒，但因選舉色彩相對淡，支持者可能沒那麼熟悉，這是小劣勢；徐國勇則是基本上能夠掌握所有綠營基本盤，加上口才、專業能力好，有機會有靠辯論的亮眼表現發揮外擴效應吸引淺藍、知識藍選民支持。

立委王世堅。（資料照）

民進黨秘書長徐國勇。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法