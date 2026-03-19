劉世芳：境外敵對勢力及跨境詐騙日增 警政署應整合國際執法量能

內政部長劉世芳今天表示，鑑於境外敵對勢力及跨境詐騙犯罪日益增加，警政署應主動跨出國內範圍，從國際層面整合執法量能。（資料照）

政府推動「新世代打擊詐欺策略」，立法院去年12月三讀「詐欺犯罪危害防制條例」後，從加重處罰、加速攔阻、加強保護三大面向強化防詐體系。內政部長劉世芳今天表示，鑑於境外敵對勢力及跨境詐騙犯罪日益增加，警政署應主動跨出國內範圍，從國際層面整合執法量能，並與友好國家建立合作機制，共同反制詐欺犯罪。

內政部今天部務會報安排警政署報告「114年打詐成效及115年精進打詐作為」。內政部指出，依據165打詐儀錶板統計，自113年推出165打詐儀錶板以來，全國每日平均詐欺案件受理數由573件降至461件，減少約20%；每日平均財損金額由4億114萬餘元降至2億1505萬餘元，減少約46%。

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在打擊詐欺方面，警政署推動「全國同步打擊詐欺行動專案」，整合中央與地方警政力量，針對詐騙集團的上游犯罪工具供應者、中游機房與水房，以及下游車手與金流網絡進行系統性查緝。114年共執行4次全國同步打擊詐欺專案行動，查獲詐欺集團3397團、犯嫌2萬623人，查扣不法利得63億餘元。

在防詐及阻詐方面，警政署跨部會與公私協力合作機制，透過即時通報與下架制度，針對涉詐廣告及高風險帳號進行查核與下架。114年通報下架涉詐廣告15萬餘則、停權涉詐LINE帳號7萬9千個、停止解析涉詐網站6萬餘件，並停斷涉詐門號5897門，有效遏止詐騙訊息擴散。針對警銀聯防機制，114年警方與金融機構共同攔阻疑似遭詐款項1萬9341件，成功攔阻金額約137億元。

此外，警政署積極辦理返還作業，降低民眾財產損失。針對案情單純者，由警察機關直接通知業者返還款項；若涉及複雜資金流，則由檢察機關進一步調查後辦理。統計114年金融機構協助返還2億3325萬餘元，虛擬資產業者協助返還2億2026萬餘元。

劉世芳於會中指出，鑑於境外敵對勢力及跨境詐騙犯罪日益增加，警政署應主動跨出國內範圍，從國際層面整合執法量能，並與友好國家建立合作機制，共同反制詐欺犯罪；同時要求警政署在既有法制基礎下，持續精進溯源查緝作為，發揮刑事警察與警政同仁整體戰力，強化向上溯源打擊機制。

對於被害人因警示帳戶影響日常金流的情形，劉世芳說，警政署應研議強化被害人保障機制，在不影響其基本生活前提下，以最快速且符合法規的方式返還受騙金額，並結合法務部、金管會及相關機關協力推動，完善被害人款項返還機制。

內政部強調，未來將持續精進整體打詐策略，建立「地方常態查緝、中央精準打擊」的分工機制，由地方警察機關維持穩定查緝量能，中央則透過情資整合分析與主題式專案打擊，鎖定高發詐騙手法及核心犯罪集團進行精準查緝。同時，將持續強化跨部會及公私協力合作，結合科技分析、金流攔阻及科技防堵等措施，從源頭壓制詐騙犯罪發展，全面守護民眾財產安全。

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