北市交通、勞動局長赴中考察 交部：勿引資通訊軟體設備回台

台北市交通局、勞動局在本月16日到20日赴中國上海、杭州考察並參訪公交智慧分析指揮中心等。圖為台北市長蔣萬安、交通局長謝銘鴻（右）。（資料照）

台北市交通局、勞動局在本月16日到20日赴中國上海、杭州考察並參訪公交智慧分析指揮中心、自動駕駛巴士、城市大腦運營中心和就業服務平台等。由於我國禁止中國製資通訊設備和軟體，以及交通車輛，交通部提醒，只是純粹交流還可以，切勿引入資通訊設備和軟體回台灣。

台北市政府交通局和勞動局向陸委會申請「2026滬杭智慧運輸系統、智慧就業服務交流參訪計畫」，經審核通過，前往上海市、杭州市，預定考察、參訪、市政交流或會議主辦單位為上海市交通委員會、上海久事公共運輸集團、杭州市交通運輸局、上海人才大廈、上海市人力資源和社會保障局及智慧就業治理點等。

請繼續往下閱讀...

考察行程包括上海人才大廈、久事公交智慧分析指揮中心、自駕巴士、樂業上海第一站服務平台、上海市交通委員會座談，以及到杭州接續考察城市大腦運營中心、智慧就業治理，預計明天（20日）返回台灣。

帶隊人員包括台北市政府秘書處、台北市政府交通局長謝銘鴻、台北市政府勞動局長王秋冬、台北市就業服務處人員等。預計拜訪中國人員包括上海市交通委員會主任、上海人力資源和社會保障局長、浙江台辦主任等。

謝銘鴻表示，這次去參訪並不是要應用到台北，但有帶一些業者一起來參訪，彼此對話、交流，看一些交通管理上的AI運用、案例，以及對方如何用數據來分析。

謝銘鴻說，上海目前用自駕巴士已經有部分在商業運轉了，還有無人計程車，這次都親眼看到，還有看對方的智慧就業服務等，純粹做技術學習，沒有要引入台北市。

交通部次長陳彥伯表示，只是純粹赴中國交流沒問題，目前我國因資訊安全問題，不能夠使用中國製造的設備、軟體，資通訊相關的都不行引入，都有一定的規範。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法