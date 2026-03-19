李貞秀控陸委會打壓中配 梁文傑：是對岸剝奪李立委資格、可跟對岸抱怨

陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

中配李貞秀「雙重國籍」爭議延燒，陸委會主委邱垂正今日表明不接受其質詢。李貞秀反嗆說，邱垂正早就忘記自己的職責，讓陸委會變成為執政黨打壓中配的幫凶；對此，陸委會發言人梁文傑表示，是對岸剝奪李貞秀的立委資格，李貞秀如果有任何不滿，可以去跟對岸抱怨。

李貞秀本週一首度登上立法院內政委員會質詢台，內政部長劉世芳等部會官員拒絕備詢。不過，內政委員會下週輪值召委為國民黨立委廖先翔，外界關注其他部會是否比照辦理，邱垂正今天表達立場指出，「內政部怎麼做，各部門會有一致做法」。

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李貞秀稍早受訪聲稱，行政機關本來就應該接受國會監督，這是最基本的憲政原則，然而陸委會擴權解釋兩岸人民關係條例，邱垂正早就忘記自己的職責，讓陸委會變成為執政黨打壓中配的幫凶。

針對李貞秀的指控，梁文傑在陸委會例行記者會表示，行政機關已經認定李貞秀沒有在就職前申請放棄中華人民共和國國籍，這個就是違法狀態，她的就職資格是有問題的。

梁文傑指出，行政機關是這樣認定，但解職權利在立法院，行政機關和立法院是平行的，內政部無法逾越立法院直接將李貞秀解職，既然如此，「我們對待李貞秀的態度，就沒有辦法把她當成立法委員」。

梁文傑進一步說，這沒有打壓中配的問題，這個問題根本核心是，對岸不讓李貞秀女士放棄中華人民共和國國籍，才會造成這樣的情況。

他強調，剝奪李貞秀擔任中華民國立委權利的是對岸，並不是台灣政府。「國籍法」要求單一國籍，「妳要擔任公職就只能有單一國籍」，我國法律不會因為對岸態度而變更。對岸既然態度是這樣，就是對岸剝奪李貞秀的立委資格，李貞秀如果有任何不滿，可以去跟對岸抱怨。

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