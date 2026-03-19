內湖高工女老師不倫已婚男同事 翹班開房間被抓包判賠12萬

北市內湖高工爆出老師婚外情，小三被判賠後還跟人夫老師高調曬恩愛，疑似翹班幽會。（情境照）

台北市內湖高工爆出老師與老師婚外情，還利用上班的空檔相約泡湯，先前又被檢舉研習時間簽到後不見蹤影，疑似偷跑幽會。校方表示，初步調查暫無相關證據顯示兩人出缺勤有疑慮；教育局表示，有接獲陳情，已督導學校加強教師差勤規定宣導。

「鏡週刊」報導，汪男與校內同事林女發生婚外情，被正宮發現提告後，女方被判賠12萬元，如今又有人爆料，案發後二人持續高調曬恩愛，絲毫不隱藏，甚至在研習會時二人簽完名就不見蹤影，疑似翹班幽會。

請繼續往下閱讀...

校方表示，當天是學期間的校內研習活動，全校老師皆可參加，詢問當事人及簽到記錄表後，當事人均有出席及簽到，校方有請檢舉人提供進一步資訊協助調查，但目前仍未提供。

校方說，目前暫無證據證明遭檢舉人出缺勤有疑慮，如有相關事證將進一步調查，並提醒校內所有老師出缺勤相關規定，避免違反。

北市教育局表示，接獲陳情該校教師疑似有不假外出情事，已即刻通知該校依法啟動調查，經該校依據民眾檢舉時段及地點調閱相關監視器紀錄後，並無發現該二師疑似離校或未參與校內活動情形，教育局已督導學校加強教師差勤規定之宣導，每月依規定落實2次不定期查勤，強化內部教職員工差勤管理作業，以維良好辦公紀律。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法