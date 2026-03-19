為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 臺北市

    才在中常會提案要求「處理」 羅明才再嗆蕭敬嚴：你有本事弄別人、弄自己人幹嘛？

    2026/03/19 14:30 記者劉宛琳／台北報導
    國民黨立委羅明才。（資料照）

    國民黨立委羅明才。（資料照）

    前國民黨發言人蕭敬嚴因在大罷免期間攻擊黨內同志，引發藍委群起憤慨，身兼中常委的立委邱鎮軍、羅明才、陳菁徽昨天在中常會提案連署，要求黨中央處理蕭，但遭到黨主席鄭麗文擱置。羅明才今受訪表示，尊重主席，黨有機制，也不是主席一個人說了算，但羅也嗆蕭：「你真的有本事，你去弄別人就好，幹嘛弄自己本黨的同志？」

    羅明才表示，國民黨團現在是有史以來最團結的時刻，所以一旦遇到有其他人見縫插針，或是對黨內委員有一些攻擊、謾罵甚至是不實的言論來自傷自己的委員，一聊到這個大家就同仇敵愾而且感同身受，所以這個力量是不可以輕忽。

    羅明才說，我們也尊重主席，畢竟一個黨有它的機制，此事考紀委員會會處理，也不是主席一個人說就算，所以他是認同這樣的方式，希望至少讓所有的黨員都知道，我們唯一的目標就是團結，最重要的是同志之間絕對不可以自相毀滅、自相殘殺，「講難聽一點，你真的有本事，你去弄別人就好，幹嘛弄自己本黨的同志？」

    羅明才強調，所有的槍口一致要對外，而不是對內，現在我們也理解，最重要就是黨內所有的人，不放過任何一個人，我們就是團結兩個字。

    前國民黨發言人蕭敬嚴因在大罷免期間攻擊黨內同志，身兼中常委的立委邱鎮軍、羅明才、陳菁徽昨天在中常會提案連署，要求黨中央處理蕭，但遭到黨主席鄭麗文擱置。（記者羅沛德攝）

    前國民黨發言人蕭敬嚴因在大罷免期間攻擊黨內同志，身兼中常委的立委邱鎮軍、羅明才、陳菁徽昨天在中常會提案連署，要求黨中央處理蕭，但遭到黨主席鄭麗文擱置。（記者羅沛德攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    臺北市今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播