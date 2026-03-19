主計總處稱放行718億新興計畫 行政院證實已收到公文

主計總處主計長陳淑姿16日在立法院答詢時表示，718億元新興計畫動支的公文，已簽報行政院，將行文給各單位先行動支。行政院發言人李慧芝（見圖）今（19）日在院會後記者會證實，18日已收到立法院的函文，主計總處簽報行政院的公文也是昨天送到。（記者鍾麗華攝）

藍白持續封殺今年度中央政府總預算案，6日卻又在立法院院會通過同意先行動支其中38項新興計畫、718億元預算，對於行政院是否動支相關預，主計總處主計長陳淑姿16日在立法院答詢時表示，動支的公文已簽報行政院，將行文給各單位先行動支。行政院發言人李慧芝今（19）日在院會後記者會證實，18日已收到立法院的函文，主計總處簽報行政院的公文也是昨天送到。

對於是否動支新興計畫？李慧芝重申，這是公決案，不是法律案、也不是預算案，所以沒有任何公告的問題。行政院也多次說過，立法院沒有審預算，違反預算法第51條，另外根據立法院職權行使法第7條，預算案需要經過三讀的法律程序。

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李慧芝說，跳過審議程序，挑選38項新興計畫動支，沒有經過三讀，就不是完成預算審議，未來在審總預算時，這38項、718億元的預算，還是有可能會被刪除，所以有高度不確定性，會讓公務員執行時為難，因此行政院長卓榮泰才會說，「此例不可開」。

李慧芝表示，行政院多次強調，照顧國人需要預算、建設國家也需要預算，對於總預算不斷拖延，其實民間各界都非常擔憂。國科會昨在委員會議上，就有民間委員，也是科技業者，直接呼籲立法院應該趕快審總預算，才能夠協助台灣科技的發展，因為今年總預算無法確定的話，就無法及時帶動民間與政府跟進投入研究發展，未來科技發展可能就差之在瞬息之間。

李慧芝強調，今年度中央政府總預算3兆350億元是整套計畫，涵蓋所有的部會一整年的施政，切割出來718億元、38項計畫，只佔總預算的2%，這樣的決議沒有經過正式預算的三讀程序，未來是不是會變動，沒有人可以確定，所以還是要呼籲立法院要放下政治算計，趕快審議今年度中央政府總預算。

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