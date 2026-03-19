名間焚化爐選址爭議 行政院籲：不要犧牲農民權益及國家驕傲

南投縣政府擬於名間鄉興建焚化爐，引發爭議，行政院發言人李慧芝今（19）日在院會後記者會指出，目前案件仍在環評階段，希望地方政府有更好處理方式，不要犧牲農民權益以及國家的驕傲。（行政院提供）

南投縣政府擬於名間鄉興建焚化爐，由於該地是重要茶葉產地，引發強烈反彈。行政院發言人李慧芝今（19）日在院會後記者會指出，南投名間鄉是台灣最大的茶葉產區，台灣茶葉世界聞名；目前案件仍在環評階段，希望地方政府有更好處理方式，不要犧牲農民權益以及國家的驕傲。

南投縣府將在國內手搖飲茶葉原鄉的名間建焚化爐，引發當地民眾強烈反彈，南投縣政府16日召開名間焚化爐環評範疇界定會議，爆發警民衝突，反焚化爐自救會譴責當天警方動用大批警力維安，有執法過當之嫌，呼籲停止以維安之名侵害人民參與公共事務權利。

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農業部：焚化爐預定地須檢討是否有其必要性、合理性

農業部資源永續利用司副司長黃新達在院會記者會說明，名間鄉焚化爐預定地土地約7.5公頃，全部位於「特定農業區」，就農業部立場，「是不容易變更的」，若要選擇這個區位，必須檢討是否有其必要性、合理性及不可替代性。

黃新達指出，台灣全部茶產區面積約6千多公頃，南投是台灣茶葉重要產區，占全國53%，產量將近7成，其中名間鄉占將近4700多公噸，是主要提供手搖飲的重要區位，更是重要的生態給付地點，包含石虎等生態保育，除了產業外，也必須兼顧生產環境與相關生物。

黃新達也說，目前還未收到農地變更申請案，農業部認為，地方其實有很多選擇，應該務實檢討，找出不影響農業的其他可行區位，萬一案子送到農業部，將本於立場嚴格把關與審查。

環境部環境管理署副署長劉瑞祥表示，此案在由地方進行環境影響評估審查中，環境部會提供意見給地方參考，希望地方政府能有更好選擇，不要犧牲農民權益，不要影響國家尊嚴。環境部仍會繼續協助南投縣的垃圾處理，調度到其他有餘裕的縣市協助處理。但垃圾處理政策還是地方的事務，地方應要做多元評估。

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