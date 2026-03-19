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    首頁 > 臺北市

    農業部首辦凱道農玩節 免費限量割稻飯20日中午12時開搶

    2026/03/19 11:33 記者楊媛婷／台北報導
    凱道農玩節將有割稻飯共食體驗，20日中午12時開放報名。（記者楊媛婷攝）

    凱道農玩節將有割稻飯共食體驗，20日中午12時開放報名。（記者楊媛婷攝）

    台北家有小朋友的家庭，今年兒童節就到凱道好吃又好玩的農玩節！農業部首度在總統府前北廣場、凱道舉辦「凱道農玩節」，現場不僅有花蓮富里的稻草裝置藝術，還有蔬果迷宮，還有美味的免費割稻飯可享用，割稻飯限量2百名，明天中午12時在農業部臉書開放報名。

    農業部首度舉辦凱道農玩節，將以「親子共學、認識土地」為主題，透過遊戲和實作等方式，讓大朋友和小朋友都能體驗農村文化的有趣和美好，農業部主秘林家榮表示，透過這次活動希望可讓更多人了解農產品從產地到餐桌的過程，並重現農村農忙後使用當季在地食材烹煮的割稻飯，現場還有特公盟一起打造的蔬果迷宮，更將花蓮富里著名的地標稻草大猩猩搬到凱道前，還有21場次免費的食農教育體驗和闖關消費回饋活動，盼民眾一起支持台灣農產品。

    除凱道農玩節外，同步登場還有在南海路舉行的「春日好好市集」，現場將有來自台灣各地優秀的青農，近百攤直接可以一站買齊特色農產品，還有許多體驗彩繪活動等，春日好好市集更推出「大展農圖護照」，民眾用2百元就可購入可現場採買3百元農產品的現金券，還加送似顏繪與一份價值80元的城南雞蛋糕。

    凱道農玩節將於4月3日登場，春日好好市集則於4月3日、4日舉行；其中凱道農玩節割稻飯共食體驗將於3月20日中午12時開放報名，部分食農體驗活動3月23日中午12時開放報名。

    農業部首度舉辦凱道農玩節。（記者楊媛婷攝）

    農業部首度舉辦凱道農玩節。（記者楊媛婷攝）

    農業部首度舉辦凱道農玩節推廣食農教育。（記者楊媛婷攝）

    農業部首度舉辦凱道農玩節推廣食農教育。（記者楊媛婷攝）

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