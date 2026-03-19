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    首頁 > 臺北市

    陳光復臉書喊「參選到底」民進黨：衷心希望縣長早日康復為澎湖縣政打拚

    2026/03/19 11:21 記者陳政宇／台北報導
    民進黨先前提名澎湖縣長陳光復競選連任。（資料照）

    民進黨先前提名澎湖縣長陳光復競選連任。（資料照）

    民進黨籍澎湖縣長陳光復病情影響連任之路，兼任民進黨主席的總統賴清德昨召集地方黨公職商議變局，傳出擬徵召馬公市長黃健忠上陣，陳的臉書晚間隨即發文表達「陳光復參選到底」。對此，民進黨今（19日）澄清，賴清德親自探望並擔心陳光復影響休養，邀集地方閉門座談交換意見，勿過多無謂揣測、流言。

    賴清德昨天在中央黨部召集澎湖黨公職，據傳，考量陳光復身體狀況恐難應對高強度選戰，評估徵召馬公市長黃健忠上陣，另有與會者提議由陳光復的夫人吳淑瑾代夫出征。相關消息曝光後，陳光復臉書專頁隨即發文表達「陳光復參選到底」，引發熱議。

    對此，民進黨今說明，陳光復是本黨澎湖縣長提名人，黨中央非常關心陳光復的病情，賴清德除日前親自探望外，也以醫師專業協助家屬了解其病況，更擔心陳光復責任感重、掛心縣政影響休養。

    民進黨表示，近日邀集地方人士閉門座談，純粹是希望瞭解因陳縣長意外所引發縣政變局聽取大家想法，廣泛交換意見，望外界勿過多無謂揣測、流言，徒增困擾。衷心希望陳縣長能早日康復，為澎湖縣政打拚。

    兼任民進黨發言人的立委林楚茵受訪透露，陳光復的傷勢還在恢復中，相信他現在都還由家人陪伴，努力地恢復健康當中。對於陳光復參選的意志跟決心，當然是全力支持，至於後續是否有另外的打算，相信民進黨選對會將針對人選及陳的狀況進行評估與考量。

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