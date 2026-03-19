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    民眾黨前立委吳春城在職期間「壯世代」投標違反利益衝突 裁罰10萬

    2026/03/19 10:42 記者方瑋立／台北報導
    監察院廉政專刊第299期揭露，民眾黨前立委吳春城在職期間，其關係人「民意傳播顧問股份有限公司」、「壯世代教科文協會」投標政府標案卻未據實表明身分，違法《公職人員利益衝突迴避法》，合計裁罰10萬元。（記者方瑋立翻攝）

    監察院廉政專刊第299期揭露，民眾黨前立委吳春城在職期間，其關係人「民意傳播顧問股份有限公司」、「壯世代教科文協會」投標政府標案卻未據實表明身分，違法《公職人員利益衝突迴避法》，合計裁罰10萬元。（記者方瑋立翻攝）

    監察院發布最新一期（第299期）廉政專刊，除了公布新一波公職人員財產申報外，也揭露了最新的違反《公職人員利益衝突迴避法》裁罰確定名單。其中，民眾黨前立法委員吳春城的關係企業「壯世代教科文協會」與「民意傳播顧問股份有限公司」，因參與政府採購案投標時未主動揭露身分關係，雙雙遭監察院開罰，合計裁罰新台幣10萬元。

    根據監察院公布的裁罰事實指出，受處分人「民意傳播顧問股份有限公司」為前立委吳春城之關係人，該公司於2024年間，參與中央存款保險股份有限公司依政府採購法以公告程序辦理的採購案投標。然而，該公司未依法於投標文件內主動且據實表明與立委的身分關係，核有違反《公職人員利益衝突迴避法》第14條第2項規定，遭處以新台幣5萬元罰鍰。

    另外，同為吳春城關係人的「壯世代教科文協會」，同樣在2024年間參與勞動部勞動力發展署的政府採購案投標時，犯下相同錯誤。該協會未在投標文件內據實表明身分關係，同樣違反《公職人員利益衝突迴避法》第14條第2項規定，遭監察院裁處新台幣5萬元罰鍰。

    專刊資料顯示，這兩起裁罰案的處分日期皆為去年（2025年）年9月30日，並於同年10月31日處分確定。吳春城的「壯世代」相關事業因投標中央部會標案未落實利益衝突迴避的揭露義務，兩案共計吞下10萬元罰單。

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