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    首頁 > 臺北市

    迎戰鄭麗君 蔣萬安重申專注市政、與國際接軌

    2026/03/19 10:21 記者何玉華／台北報導
    台北市政府今年第2年舉辦台北國際城市論壇，邀請許多國際城市的市長、副市長參與並交換意見。（記者何玉華攝）

    台北市政府今年第2年舉辦台北國際城市論壇，邀請許多國際城市的市長、副市長參與並交換意見。（記者何玉華攝）

    民進黨傳出將於4月份提名行政院副院長鄭麗君出馬對陣台北市長蔣萬安，立委王世堅認為將會是一場「雙王之戰」；台北市長蔣萬安今（19）對此重申持續專注市政，讓台北繼續與國際接軌。北市府補充說，繼輝達海外總部落腳台北，日前和姐妹市Phoenix鳳凰城開通直航，今再與歐洲高科技重鎮德勒斯登簽署合作備忘錄，將強化台北在全球AI產業版圖中的關鍵地位。

    台北市政府今年第2年舉辦台北國際城市論壇，蔣萬安出席前被問到，民進黨擬提名鄭麗君與他競選台北市長時表示，持續專注市政，也讓台北繼續的與國際接軌。接著話鋒一轉，提及今天舉辦的台北國際城市論壇，邀請許多國際城市的市長、副市長參與並交換意見。

    蔣萬安表示，台北市不只在之前順利和輝達簽約，讓輝達第一個海外總部落腳台北，日前也和姐妹市、有「沙漠矽谷」之稱的美國鳳凰城開通直航，今天將更進一步和德國的德勒斯登市簽署合作備忘錄，就會形成戰略合作夥伴。

    北市府補充說，德勒斯登為德國薩克森邦首府，是歐洲最大半導體聚落、素有「薩克森矽谷」之稱，是台積電在歐洲設立的首座晶圓廠址，是歐洲重要的高科技與文化重鎮，更是台灣半導體產業佈局歐洲的重要樞紐。雙方的合作將進一步強化台北在全球AI產業版圖中的關鍵地位，也加速實現台北成為「Global AI Powerhouse」的願景。

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