原保地禁伐補償不應影響族人權益 原民會：跨部會研商精進制度銜接

針對近期外界討論原保地禁伐補償金與社會救助權益問題，原民會表態將跨部會研商精進制度銜接。（資料照）

外界近期關注「原住民保留地禁伐補償金影響族人低收入戶或中低收入戶資格」議題，原民會今天（18日）說，禁伐補償是國家考量原住民保留地因保育政策及相關法令限制土地經濟利用所給予之補償，其本質並非社會救助給付，亦非一般經常性所得，與一般可自由支配、穩定持續之收入或財產仍有差異。族人不該因補償金影響低收入戶或中低收入戶資格，原民會將持續協商禁伐補償排除列計社會救助財產。

原民會說明，有關低收入戶及中低收入戶資格審查標準，是依《社會救助法》規定辦理，依主管機關衛生福利部去年4月8日函釋，原住民保留地禁伐補償金宜列計於家庭財產之動產項下，以今中央公告標準為例，低收入戶家庭財產之動產限額為每人每年9萬6000元。原民會已於去年12月17日邀集相關機關研商，並於今年2月5日函送前2年度禁伐補償領取清冊送衛福部比對，以掌握實際受影響戶數及後續制度檢討之參考。

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原民會也針對主委曾智勇Ljaucu．Zingrur於立法院回應「禁伐補償金列入家庭總收入」質詢時的發言進一步解釋，其原意是出於相關制度法規未修正前，擔心族人權益受損，對族人的良善提議，補償戶在制度適用尚有疑義時的暫時性權宜措施，並非鼓勵族人規避查核制度。原民會一貫立場，仍應回到制度面審慎處理，釐清禁伐補償之補償性質，並研議更周延之制度銜接方式，兼顧社會救助公平性及原住民族權益保障。

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