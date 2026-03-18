被控假喬事詐420萬 薛楷莉嗆：前男友愛說謊「鎖定單親媽」

邱智永今出庭作證，為躲避媒體拍攝，用西裝蓋住臉走出北院大門。（記者翁靖祐攝）

前主播薛楷莉遭到建築富商前男友邱智永控詐騙420萬元並被台北地檢署依詐欺取財罪起訴。台北地方法院今（18）日傳喚邱作證，他證稱過去從沒聽過薛女向母親借錢，稱薛和母親的關係不好。薛則反控，邱會鎖定單親媽媽且接近她們都有所目的，希望未來不要有更多人受害。

邱智永指控，當時和黑道間有財務糾紛，薛楷莉向他宣稱過去任職公司的賴姓媒體長官認識幫派份子，若支付420萬的費用便可幫忙協調。2022年2月25日薛幫忙送錢，先前更向邱建議請警察護鈔，但卻在申請時短報護送金額為50萬元，事後更將420萬元私吞。

請繼續往下閱讀...

今日開庭，邱智永說2人是因朋友介紹而認識，大約從2021年9到10月間開始交往，並於2022年1月同居。檢察官進一步詢問，2人是否以結婚為前提交往，邱當即否認並稱同居是薛提出的要求。

由於上次開庭時，薛楷莉突然帶著母親出庭，並提出500萬元的借據，試圖以此證明媽媽借她錢存入帳戶，而非邱智永所給，因此今日檢方詢問邱智永是否知道此事，邱聽聞回答2人是分房睡，也沒聽過薛向薛母借錢，並稱當時薛曾說自己和母親關係並不好。

不過對此，薛楷莉稱自己的父母早年有在美國做生意，因此有賺了約2、3千萬，她指出，這些錢大多由母親在管理，而母親因為早年逃亡來台，經常遇到黑市的情形會需要用到現金，因此一直維持手邊要有現金的習慣。

薛楷莉的辯護律師問，邱智永過去是否曾送過鑽戒給薛楷莉？邱智永旋即說「很後悔」，稱家人皆反對2人交往，鑽戒的事情是薛提的，他也同意，並稱若感情發展穩定，發展到求婚也是願意的；但說到後面，他又稱自己只是把戒指「交給薛楷莉保管」，理論上還是屬於「他」的，目前應該還在薛楷莉手上。

不過，薛楷莉反指鑽戒分明還在邱的手裡，並罵對方「不知廉恥到了極點」，她也說邱過去曾承諾要認養她的女兒但也沒有，2人在發生關係以後就甚麼都沒有了。薛還指控，2人在交往期間，邱還和前女友保持聯繫，自己在邱沒有帶著她去認識父親後，就知道邱沒有要娶她。

薛楷莉說，自己是個單親媽媽，非常不容易，雖然現在離鄉背井很辛苦，但比被邱男家暴來得自由多了。她說，自己每次開庭都有到庭，為的就是要揭發邱的真面目和還自己的清白，認為自己沒有逃避，並稱邱慣性說謊，且會鎖定單親媽媽，希望未來不要有更多單親媽媽受害。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法