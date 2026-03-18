台大醫院整修退役醫材援助海外 馳援39國

台大醫院執行醫療器材援助平台計畫（GMISS）20年，將國內退役設備化作救命資源陸續捐贈全球39國。此為示意圖（中央社）

台大醫院執行醫療器材援助平台計畫（GMISS）20年，將國內退役設備化作救命資源陸續捐贈全球39國，包括捐贈1台整新救護車給蒙古國，用台灣醫工專業，點亮貧瘠地區醫療曙光。

醫療器材援助平台計畫（GMISS）為衛生福利部長期支持的重要外交援助計畫，委託台大醫院醫學工程部執行。院方今天舉辦「醫療器材援助平台計畫（GMISS）成果分享暨蒙古國救護車捐贈儀式」，並透過新聞稿分享這段過程。

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GMISS計畫起源於2005年，20年來計畫的核心精神始終如一：「資源循環、醫療無國界」。醫工部團隊主動蒐集國內醫療機構退役但功能堪用的器材，從小型的耳溫槍、顯微鏡，到大型的X光機、麻醉機甚至救護車。

台大醫院表示，這些本已完成階段性任務的設備，經過台大醫院專業醫工技術師的精密整修與檢測後，在異國找到了新的生命意義，協助當地醫療機構提升診療品質。

「執行GMISS計畫，是台大醫院履行社會責任（CSR）最重要的指標。」台大醫院院長余忠仁表示，台大醫院不只是守護台灣民眾健康的堡壘，更是傳遞台灣暖實力的外交窗口。多年來，該計畫已援助包括非洲、亞太及中南美洲共39個國家，捐贈物資累計超過8000件。

GMISS計畫在2024年間，捐贈了一輛性能優異、經台大醫院團隊共同整備至8成新的救護車，投入蒙古當地急救任務。余忠仁今天代表院方，接受蒙古國駐台代表特木爾（Tumurbaatar Gankhuyag）親自轉交的感謝信，感謝台灣醫界長期以來對蒙古醫療發展的無私奉獻。

回顧過去，從捐贈給烏克蘭的麻醉機、史瓦帝尼的洗腎機，到肯亞的百件醫療設備。院方強調，將持續透過 GMISS計畫深化國際醫療合作，結合國內醫療機構與民間力量，讓更多仍具使用價值的醫療設備發揮最大效益，為全球醫療資源不足地區帶來實質幫助，並持續展現台灣醫療的專業與人道精神。

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