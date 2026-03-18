近3年國安案件暴增 邢泰釗認程序嚴重不足

今日研討會為國內首度聚焦於國安審理程序，引介美國和德國的程序制度，吸引上百人到場，包括台北地檢署王俊力檢察長、金門高分檢毛有增檢察長、基隆地檢署陳佳秀檢察長都全程聆聽。（記者劉詠韻翻攝）

最高檢察署與經濟刑法學會今在台北舉行國安司法研討會，呼籲台灣儘速增修國安案件程序法，並借鏡美國與德國的制度。總長邢泰釗表示，近三年國安案件大幅增加，現行程序規範不足，如何開放閱卷、公開裁判書均有疑慮，迫切需要制度化修法。

邢泰釗總長提到，近三年來國安案件大量增加，一方面是檢方開始主導積極偵辦，另一方面是原本就存在的犯罪黑數，開始被翻查出來。由於國安洩密案件的日益增加，在司法審判程序上出現大量問題，如何開放閱卷、如何公開裁判書，現行程序規定都嚴重不足，已出現迫切的需求，當前面對國安嚴峻情勢，必須盡快解決。

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金孟華教授則介紹美國「機密資訊程序法」，指美國在司法程序中會設立「機密資訊安全官」，協助法院處理安全程序，美國對於律師和訴訟參加人員都有嚴格的安全查核，機密證據如何閱卷也有清楚規範，可以採取摘要或承認的方式，而美國明確的規定可供台灣借鏡。

林鈺雄教授強調，安全查核至關重要，雖然目前多因閱卷問題而開始討論，但這其實涉及整體政府治理，不僅是司法程序的問題，例如潛艦、無人機等敏感業務多數已外包，而歐美國家早已建立完整的公私部門安全查核機制，對所有接觸機密資訊的人進行管控，呼籲台灣應盡快建立類似制度，將機密資料管制與安全查核納入整個政府各部門的共同推動範疇。

今日研討會為國內首度聚焦於國安審理程序，引介美國和德國的程序制度，多達百人到場，包括台北地檢署王俊力檢察長、金門高分檢毛有增檢察長、基隆地檢署陳佳秀檢察長都全程聆聽。

研討會現場。（記者劉詠韻翻攝）

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