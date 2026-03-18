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    首頁 > 臺北市

    「拖吊蟑螂」誇張費用曝光 警揭關鍵字廣告壟斷、強迫簽約手法

    2026/03/18 18:30 記者劉慶侯／台北報導
    警方提醒小心「拖吊蟑螂」陷阱。（記者劉慶侯翻攝）

    警方提醒小心「拖吊蟑螂」陷阱。（記者劉慶侯翻攝）

    台北市刑警大隊偵辦橫行北部地區流竄作案的「騰至」、「東海」、「小崔」等3家「拖吊蟑螂」，查出3家公司暗中互相合作，且均是以繁瑣的合約內容，「每一個動作都要錢」的方式，來訛詐焦急的被害人。在22名被害者中，最離譜是從桃園龜山拖吊至台北市，開價8.8萬元，被害人迫於未細看合約內容，只得被迫買單。

    警方調查，3家拖吊業者間互相認識，每個月輪流投下3、4萬元的廣告費，在網路搜尋引擎買關鍵字廣告，因此只要有被害人利用網路搜尋拖吊等相關關鍵字，就會在前三名找到他們的訊息，集體壟斷拖吊市場。

    隨後，只要被害人發生事故需要道路救援找上這3家拖吊公司，他們到場後會立刻將車子放在拖吊車上，只要被害人簽下名目繁多價格的電子合約，事後要反悔就拒絕放行。

    離譜的價目表中包括，機車、一般道路小型車起拖價1500元，小貨車則要3500元，休旅車更開價5500元，如果是事故車則要價7500元，連進口車也開口8000元，且每公里要價50元，四輪離地還要加900元，連機車固定都要加收5000元固定費。

    此外，如果傳動軸斷裂、事故車、車輛翻覆、變速箱故障、衝下邊坡、衝上安全島、掉進坑洞或是陷入泥沙，則依照不同狀況收取8千元至2萬元不等費用。安裝輔助輪「一輪」就要2500元等價格。

    事故導致輪胎卡死特殊作業，每輪就收費6000元，如果在高架道路作業還有3500元的風險加成，另外吊桿作業就要1.6萬，車輛翻正、泥沙脫困均收費2萬元，連窄巷作業都要加收5000元，多項超高額收費讓人驚嘆。

    「拖吊蟑螂」誇張拖吊費用曝光。（記者劉慶侯翻攝）

    「拖吊蟑螂」誇張拖吊費用曝光。（記者劉慶侯翻攝）

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