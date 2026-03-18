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    首頁 > 臺北市

    「拖吊蟑螂」坑殺2年撈百萬！2大主嫌聲押 4同夥20萬交保

    2026/03/18 23:58 記者劉詠韻／台北報導
    「拖吊蟑螂」蔡尚璁等6人今天下午移送台北地檢署複訊。（記者劉詠韻攝）

    「拖吊蟑螂」蔡尚璁等6人今天下午移送台北地檢署複訊。（記者劉詠韻攝）

    首次上稿 16:32
    更新時間 23:58

    「騰至拖吊」負責人蔡尚璁與「東海拖吊」業者許峯頤、女會計等6人涉違法拖吊牟利，2年撈百萬，警方詢後今天（18日）下午移送台北地檢署複訊，檢方認定以蔡尚璁為首的犯罪集團以及許峯頤2人違反組織犯罪防制條例、刑法加重詐欺及恐嚇取財等罪，犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯或證人及反覆實施同一犯罪之虞，深夜向法院聲押禁見；李、陳、劉、廖等4名被告則各以20萬元交保。

    台北市刑大調查，涉案3家拖吊公司騰至、東海、小崔，活動範圍遍及雙北及桃園等地，2024年至今短短兩年間，報案成立被害人約有22人，但部分民眾選擇隱忍未報，研判實際受害人數達50到60人。

    騰至、東海、小崔3家拖吊公司互相認識、暗中合作，以繁瑣合約條款牟利。業者每月輪流投放3、4萬元網路關鍵字廣告，只要車主搜尋拖吊服務，即於前三名找到他們的訊息，形成集體壟斷。事故發生時，業者將車拖上拖吊車，要求簽署名目繁多的電子合約，事後若反悔，則拒絕放行。

    價目表中包括，機車及一般小型車起拖1500元，小貨車3500元，休旅車5500元，事故車7500元，進口車8000元，每公里加收50元，四輪離地另加900元，機車固定費5000元。若傳動軸斷裂、車輛翻覆、掉入坑洞或泥沙中，收費8000至20000元不等，安裝輔助輪「一輪」收2500元。

    輪胎卡死每輪6000元，高架道路作業另加3500元風險費，吊桿作業1.6萬元，車輛翻正、泥沙脫困收2萬元，窄巷作業加5000元，多項超高額收費引發民怨

    涉案6人移送台北地檢署複訊。（記者劉詠韻攝）

    涉案6人移送台北地檢署複訊。（記者劉詠韻攝）

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